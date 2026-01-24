Una pe hârtie, alta în realitate! Câți bani au câștigat, de fapt, jucătoarele noastre la Australian Open, după ce au fost impozitate de stat

ADVERTISEMENT

România a avut trei jucătoare pe tabloul principal de la Australian Open, care au părăsit competiția în tururi consecutive. Jaqueline Cristian a cedat în primul tur, Sorana Cîrstea în cel de-al doilea, iar Gabriela Ruse în turul III.

Româncele nu au trecut de turul III la AO 2026

Jaqueline Cristian a fost învinsă de favorita 19, sportiva cehă Karolina Muchova, scor 6-3, 7-6 (8/6). Meciul a durat o oră şi 54 de minute. Pentru prezenţa în primul tur la Melbourne Park, Cristian va primi 100.965 de dolari.

Ea este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ocupând locul 35, în urcare două locuri, cu 1.427 de puncte. Este cea mai bună clasare din carieră pentru Jaqueline Cristian.

Sorana Cîrstea, 35 de ani, aflată pentru ultima data la Australian Open, a cedat la Naomi Osaka, scor 3-6, 6-4, 2-6. Accederea în turul 2 al competiției i-a adus un premiu de 154.000 de dolari, c

Câștigurile se supun impozitării statului australian

Ultima jucătoare din România care a părăsit competiția de la Antipozi a fost Gabriela Ruse. Gabi s-a ales cu un premiu în valoare de 226.000 de dolari.

Sumele câștigate însă de jucătoarele noastre sunt însă brute, deoarece ele se supun impozitării statului australian. Pe grila anului 2026, jucătoarele se încadrează legilor statului Victoria, unde se află Melbourne, locul de desfășurare al Australian Open.

Acestea presupun impozitări progresive, astfel:

· 30% pentru venituri între 0 și 135.000 de dolari (Jaqueline Cristian)

· 37% pentru venituri între 135.001 și 190.000 de dolari (Sorana Cîrstea)

· 45% pentru venituri peste 190.000 de dolari (Gabriela Ruse)

Organizatorii asigură cazare în limita a 350 de dolari pe noapte

Din acest motive, sumele pe care le-au obținut jucătoarele noastre sunt considerabil mai mici decât cele oficiale. Jaqueline Cristian pleacă acasă cu 70.680 dolari, Sorana Cîrstea cu 97.020 dolari, iar Gabriela Ruse cu 124.300 dolari.

Din aceste sume, jucătoarele trebuie să plătească drumul în Australia, dar nu și cazarea. Organizatorii de la Melbourne oferă cazare gratuită sau subvenționată în mare măsură jucătorilor care participă la Australian Open, de obicei de la începutul turneului până la câteva zile după eliminarea lor. Jucătorii aleg adesea dintre hotelurile partenere și, în unele cazuri, li se oferă o indemnizație de până la 350 de dolari pe noapte pentru cazare.