Unai Emery, omul record în Europa League! Performanța colosală atinsă de spaniol și detaliul haios care a făcut diferența

Gabriel-Alexandru Ioniță
20.05.2026 | 23:52
Unai Emery, omul record în Europa League. Foto: Hepta
Unai Emery (54 de ani) continuă să facă lucruri de excepție în Europa League. După ce a reușit să câștige de trei ori această competiție alături de FC Sevilla, în ani consecutivi chiar, respectiv în 2014, 2015 și 2016, dar și împreună cu Villarreal, în 2021, antrenorul spaniol a făcut același lucru acum și cu Aston Villa, fiind deci pentru prima dată în cariera sa când atinge un astfel de rezultat cu o echipă din afara țării sale natale.

Unai Emery a câștigat alături de Aston Villa al cincilea trofeu Europa League din cariera sa de până acum

Miercuri seară la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș, gruparea din Premier League a învins Freiburg fără drept de apel, scor 3-0. Englezii au ajuns chiar până la pauză la un avantaj de două goluri, grație reușitelor superbe semnate de Tielemans în minutul 41, respectiv Buendia în minutul 45+3. În repriza secundă, mai exact în minutul 58, a punctat și Rogers pentru formația din Birmingham.

Extrem de interesant de remarcat în acest context este că Emery a reușit de-a lungul carierei sale de până acum să câștige trofeul Europa League doar cu echipe care au sintagma „villa” cuprinsă în denumire, respectiv FC Sevilla, Villarreal și acum Aston Villa, după cum s-a notat și anterior. În principiu, tehnicianul iberic a mai pregătit de-a lungul timpului și alte formații alături de care ar fi putut să realizeze o astfel de performanță.

Aspectul inedit care se desprinde din această performanță de senzație

Dar acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent. Unai Emery a mai antrenat, printre altele, la Valencia, Spartak Moscova, Paris Saint-Germain și chiar Arsenal. Dintre aceste echipe, cel mai aproape de câștigarea trofeului Europa League el a fost alături de „tunari”. Pe data de 29 mai 2019, la Baku, Chelsea s-a impus în derby-ul londonez din finala acestei competiții cu un neverosimil 4-1.

Atunci, antrenor la gruparea de pe „Stamford Bridge” era Maurizio Sarri, iar toate golurile au fost marcate în repriza a doua. Giroud în minutul 49, Pedro în minutul 60 și Hazard în minutele 65, din penalty, și 72 au punctat pentru Chelsea, în vreme ce Iwobi a marcat „golul de onoare” pentru Arsenal în minutul 69.

  • 54 de ani are Unai Emery
  • 5 trofee UEFA Europa League a câștigat Unai Emery până acum în cariera sa de antrenor
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
