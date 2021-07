Unai Simon a dus Spania în semifinalele EURO 2020! Decizia care i-a schimbat cariera eroului neaşteptat al ibericilor

Când EURO 2020 a început, puţini erau cei care mizau că Unai Simon va apăra poarta Spaniei la turneul final. Cu David de Gea în lot, cel care i-a luat locul legendarului Iker Casillas, portarul lui Athletic Bilbao pornea cu şansa a doua la titularizare.

Cariera lui Unai Simon a luat o întorătura favorabilă în urmă cu aproape trei ani, în august 2018. Pe atunci, portarul naţionalei Spaniei era văzut drept a treia variantă la Athletic Bilbao, iar bascii îl trimiteau sub formă de împrumut la Elche, în liga a doua spaniolă.

Ascensiunea lui Unai Simon: în 2016 juca în liga a patra, acum a dus Spania în semifinalele EURO 2020

În urmă cu cinci ani, numele lui Unai Simon nu spunea prea multe. Portarul avea 19 ani şi juca la CD Basconia, o echipă din liga a patra din Spania şi care se află sub controlul lui Athletic Bilbao. Vara lui 2016 a însemnat promovarea la Athletic Bilbao B, în liga a treia.

Prestaţiile bune l-au adus în anturajul primei echipe, însă Unai Simon a avut doar şansa să se antreneze cu jucătorii lui Jose Angel Ziganda. Momentul crucial pentru cariera portarului a venit în vara lui 2018, când Athletic Bilbao i-a prelungit contractul până în 2023, însă în acelaşi timp îl trimitea împrumut la Elche, în Segunda Division.

Pe 15 august 2018, Athletic Bilbao anunţa plecarea lui Kepa Arrizabalaga la Chelsea, care se suprapunea cu accidentarea lui Iago Herrerin. În criză de efectiv, bascii l-au rechemat la echipă pe Unai Simon, iar cinci zile mai târziu, pe 20 august 2018, debuta în La Liga pentru Bilbao.

Chiar dacă a jucat puţin în sezonul 2018-2019, Unai Simon a devenit titularul postului de portar la Athletic Bilbao în vara lui 2019, iar un an mai târziu a debutat în naţionala Spaniei. Dacă nu ar fi fost transferul lui Kepa şi accidentarea lui Herrerin, Unai Simon ar fi avut şanse mult mai mici să fie acum în .

Gafă de proporţii înainte de meciul cu Elveţia

Înainte să fie eroul Spaniei în sfertul cu Elveţia, Unai Simon a fost la un pas să fie călăul ibericilor la EURO 2020. În minutul 20 al meciului cu Croaţia, din optimi, portarul de 24 de ani nu a fost atent la o pasă înapoi a lui Pedri, iar .

Spania a obţinut până la urmă calificarea în sferturi, însă fanii triplei campioane europene l-au acuzat pe Unai Simon. La conferinţa de presă organizată înaintea meciului cu Elveţia, portarul lui Athletic Bilbao a vorbit despre gafa care ar fi putut să îngroape “Furia Roja”.

Ce a spus Unai Simon după gafa cu Croaţia

“M-a torturat puţin. Sincer să fiu, am văzut faza de vreo şapte ori şi nu pot găsi o explicaţie. Am controlat prost balonul. Am fost întrebat dacă soarele mi-a intrat în ochi, dar nu a fost cazul. Aveam spaţiu să controlez mingea, dar piciorul nu m-a ascultat.

A fost un accident, dar este ceva care poate fi remediat. Am avut sute de faze asemănătoare şi nu mi s-a mai întâmplat niciodată”, a spus Unai Simon.

Unai Simon este evaluat în prezent la 20.000.000 de euro şi are o cotă de piaţă mai bună decât David de Gea, rivalul lui din poarta Spaniei. Fotbalistul lui Manchester United estet cotat la 18.000.000 de euro şi se află într-un real declin în ultimii ani.