Unai Simon a scos mingea din poartă cu Belgia, dar a bifat un record greu de bătut! Câte minute nu a primit gol la Cupa Mondială

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Una dintre favoritele la câștigarea Cupei Mondiale 2026, Spania nu primise gol la actuala ediție. Defensiva ibericilor a cedat în meciul cu Belgia din sferturi, iar recordul lui Unai Simon s-a oprit după 650 de minute.

Recordul lui Unai Simon, oprit în sfertul cu Belgia de la Cupa Mondială 2026

La partida cu Austria din 16-imile de finală, titularul din poarta ”Furiei Roja” care era deținut de italianul Walter Zenga. Însă, performanța sa s-a oprit în prima repriză a duelului cu Belgia.

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În minutul 41 al , Unai Simon a fost învins de Charles De Ketelaere. Atacantul belgienilor a reluat cu capul din plonjon o minge centrată de Timothy Castagne și a egalat situația pe tabela de marcaj, după ce Fabian Ruiz a deschis scorul.

Spania a avut un parcurs excelent la turneul final, reușind ca până la jocul cu Belgia să nu încaseze gol. Ultima dată când Unai Simon a fost învins la Cupa Mondială se întâmpla la meciul pierdut contra Japoniei, în etapa a doua din faza grupelor de la ediția din 2022.

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Spania, parcurs de invidiat la Cupa Mondială 2026

Venită la turneul final din postura de campioană europeană, Spania a început greoi competiția înregistrând un neașteptat 0-0 cu Insulele Capului Verde. Însă, ibericii și-au revenit și au câștigat grupa după 4-0 cu Arabia Saudită și 1-0 cu Uruguay.

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În 16-imile de finală a urmat o demonstrație de forță în fața Austriei, de care a trecut cu scorul de 3-0. În optimi a fost marele duel cu Portugalia lui Cristiano Ronaldo, iar trupa lui Luis de la Fuente s-a impus cu 1-0 cu un gol venit în minutele de prelungire.

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