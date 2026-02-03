Sport

Unchiul lui Rafael Nadal „îl urechează” pe Carlos Alcaraz după victoria de la Australian Open 2026: „Mă simt prost că o spun”

Carlos Alcaraz a ajuns la al șaptelea titlu de Grand Slam în carieră la doar 22 de ani, însă unchiul lui Rafael Nadal l-a mustrat după succesul de la Australian Open 2026. Află ce i-a transmis tenismenului
Ciprian Păvăleanu
03.02.2026 | 19:55
Unchiul lui Rafael Nadal il urecheaza pe Carlos Alcaraz dupa victoria de la Australian Open 2026 Ma simt prost ca o spun
Toni Nadal, unchiul și fostul antrenor al lui Rafael Nadal, l-a „certat” pe Carlos Alcaraz după finala de la Australian Open 2026. Foto: Colaj FANATIK
Carlos Alcaraz l-a învins fără prea multe emoții pe Novak Djokovic în finala de la Australian Open 2026, chiar dacă sârbul a reușit să câștige primul set. La final, el i-a mulțumit actualului antrenor, Samuel López, însă nu i-a recunoscut și meritele fostului său antrenor, Juan Carlos Ferrero, iar acest lucru l-a enervat pe Toni Nadal, unchiul marelui Rafael Nadal.

Reproșul lui Toni Nadal pentru Carlos Alcaraz după finala cu Novak Djokovic

Carlos Alcaraz, numărul 1 mondial în tenisul masculin, a câștigat un nou titlu de Grand Slam și a ajuns la al șaptelea al carierei până la vârsta de 22 de ani. Spaniolul a început anul perfect și l-a învins pe legendarul Novak Djokovic în finala de la Melbourne, administrându-i sârbului prima înfrângere din istorie într-o finală de Australian Open

În discursul său după decernarea trofeului, Alcaraz a dedicat câteva momente pentru a-i mulțumi lui Samuel Lopez, actualul său antrenor, fără să spună nimic de fostul său colaborator. Acest lucru nu a fost apreciat de Toni Nadal, care a fost la rândul său antrenorul lui Rafa Nadal:

„E foarte bine să-ți lauzi antrenorul, dar trebuie să-l ții minte și pe cel dinainte. Nu știu cum s-a terminat relația lui cu Ferrero, dar când spune asta, mă simt prost că o spun, nu îmi place. Nu mi-ar fi plăcut dacă, imediat ce Rafa a început să lucreze exclusiv cu Moya, ar fi avut un astfel de discurs și pe mine nu m-ar fi amintit”, a explicat Toni Nadal, conform Marca.com.

Fostul antrenor al lui Rafael Nadal minimizează performanțele lui Carlos Alcaraz: „Nu are adversari”

Toni Nadal nu a negat nicio secundă că ibericul Carlos Alcaraz nu ar fi un super tenismen, care deține toate calitățile necesare performanței în acest sport, însă este de părere că rezultatele sale excepționale se datorează și lipsei de adversari valoroși.

Pe lângă Sinner și Zverev, unchiul lui Rafa Nadal nu vede niciun alt competitor care să-i poată face față, ținând cont că Novak Djokovic a ajuns la o vârstă destul de înaintată și nu mai poate concura la ritmul din urmă cu un deceniu.

„Un jucător poate ajunge acolo unde îi permite calitatea sa și unde îl limitează adversarii. Capacitatea lui este extrem de mare, pentru că le are pe toate, însă un mare avantaj este că nu văd aproape niciun rival care să-l poată pune serios în dificultate. Doar Sinner și Zverev pot face asta. Zverev este un adversar periculos, dar are o problemă mare pe plan mental… are o presiune foarte mare legată de câștigarea unui turneu de Grand Slam, performanță pe care nu a reușit-o până la vârsta de 28 de ani”, a mai spus Toni Nadal.

