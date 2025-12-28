Undă verde pentru megaproiectul de 1 miliard de euro de lângă București. Spaniolii au rămas șocați: „Cel mai ambițios pas din istoria recentă a României”. Foto

ADVERTISEMENT

Dracula Land devine realitate și le-a atras atenția până și străinilor. Vorbim despre un megaproiect de lângă București, iar construcția a început deja. Parcul tematic se va întinde pe un teren de 160 de hectare, iar investiția depășește 1 miliard de euro.

Dracula Land, megaproiectul de 1 miliard de euro de lângă București

Parcul tematic va avea 780.000 de metri pătrați și oferă o experiență captivantă. Designul include șase zone tematice distincte, peste 40 de atracții la scară largă, inclusiv montagne russe.

Totodată, vor exista simulatoare și experiențe interactive, dar și spectacole live și tururi narative bazate pe legendele românești. nu va lipsi nici iconografia vampirică care a fascinat publicul internațional timp de decenii.

Presa spaniolă scrie despre Dracula Land că este ”cel mai ambițios plan” din istoria recentă a României. De asemenea, e de așteptat ca parcul să concureze cu alte destinații celebre din Europa.

„România a făcut cel mai ambițios pas din istoria sa recentă în domeniul divertismentului și turismului odată cu lansarea oficială a Dracula Land, un megaproiect care aspiră să concureze cu principalele destinații de agrement ale continentului.

Construcția este deja în desfășurare lângă București, pe un teren de 160 de hectare, și va necesita o investiție de peste 1 miliard de euro”, notează spaniolii de la .

Romania is reportedly planning a $1 Billion “Dracula Land”—a Transylvania-inspired theme park with 40 rides across 6 lands, gothic castles, and folklore-fueled rollercoasters. 🧛🏰 Construction hasn’t started yet, but the aim is to open 2026–2027 (if the plans move forward). — GigiV46 (@GigiV46)

Ce vor putea face vizitatorii în Dracula Land

Ce experiență pot avea cei care ajung în Dracula Land? Dezvoltatorii proiectului vor ca parcul să combine activități pentru familii cu atracții de înaltă intensitate concepute pentru dependenții de adrenalină.

Spre deosebire de alte parcuri europene, complexul nu se va limita la divertismentul de zi. Mai exact, acesta este conceput ca o destinație cuprinzătoare, cu o gamă largă de opțiuni de cazare, restaurante și evenimente.

În ceea ce privește hotelurile, au fost deja anunțate trei unități. Este vorba despre Dracula Grand Hotel, Dracula Family Hotel și Dracula Inn. În total, acestea ar urma să ofere nu mai puțin de 1.200 de camere.

Ele vor fi completate de o arenă multifuncțională cu o capacitate de 22.500 de spectatori. Aceasta va fi echipată pentru a găzdui concerte, festivaluri, competiții de sporturi electronice și evenimente culturale majore. Planul este completat de un magazin outlet cu mărci de lux. Oaspeții se vor mai bucura și de restaurante tematice, dar și de bucătărie locală.

Ce alte dotări mai are proiectul

Proiectul include, de asemenea, și un centru termal, pe care promotorii săi îl prezintă ca fiind cel mai mare din țară. Iar în același loc se mai regăsesc și o pistă de curse și un parc auto destinate pasionaților de sporturi cu motor.

Dincolo de turism, Dracula Land intenționează să se poziționeze ca un centru tehnologic. Complexul va include un incubator de startup-uri. Potrivit fondatorilor săi, impactul economic estimat este de aproximativ 5 miliarde de euro în următorul deceniu, cu crearea a peste 5.000 de .

În prima fază, obiectivul este de a atrage trei milioane de vizitatori. Iar odată cu acest pas, România ar putea deveni un jucător nou și semnificativ în turismul de divertisment european.