Undă verde pentru proiectul pe care Ion Țiriac îl face în orașul său de suflet. Investiția se ridică la 100 de milioane de euro

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La începutul anului Ion Țiriac a vorbit despre proiectul pe care îl face în orașul său de suflet. Investiția pe care miliardarul o scoate din buzunar se ridică la 100 de milioane de euro. Ce pas important a bifat acum celebrul om de afaceri.

Ion Țiriac, aviz favorabil pentru una dintre ideile sale

Fostul jucător de tenis . Ion Țiriac (87 ani) a văzut meciul de pe Philippe-Chatrier contra tenismenei Mirra Andreeva, pasiunea pentru acest sport însoțindu-l mereu cu toate că a agățat racheta în cui de foarte multă vreme.

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Pe de altă parte, . Cei doi au o legătură foarte bună, jucătoarea având o relație amoroasă cu fiul acestuia. S-au despărțit după 5 ani, dar asta nu-l împiedică pe celebrul om de afaceri să-i urmărească activitatea sportivă. În plus, e foarte implicat în business.

Are numeroase afaceri, iar acum a primit un aviz favorabil. Ultima ședință a Comisiei de Circulație din cadrul Primăriei Brașov a fost una bună. Membrii au analizat documentația aferentă investiției, scrie . Astfel, în urma dezbaterilor s-a luat o decizie foarte importantă. Acesta are legătură cu o idee pe care o are în minte de ceva vreme.

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E un plan pe care-l vrea să-l facă în orașul său de suflet. Concret, este vorba de un ansamblu imobiliar care va cuprinde și un spital oncologic. Unitatea medicală ar urma să intre în proprietatea Fundației Țiriac. Toate fondurile obținute de pe urma chiriei vor fi utilizate pentru susținerea tratamentelor persoanelor care se luptă cu boli grave.

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Spitalul se construiește în parteneriat cu rețeaua privată Regina Maria. Întreaga structură are o valoare de 100 de milioane de euro. Acești bani sunt cheltuiți în totalitate de către Ion Țiriac. De multă vreme miliardarul vrea să ridice un complex neașteptat pe fosta platformă industrială Lemexim din Brașov, iar în prezent procesul a ajuns la următoarea etapă.

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Cum va arăta proiectul

Ion Țiriac plănuiește să ridice proiectul imobiliar din Brașov în mai multe etape. Prima dintre ele constă în ridicarea unui bloc de regim de înălțime P+8. A doua etapă este reprezentată tot de construirea clădirilor de locuit, însă de această dată planul prevede trei blocuri P+11. Tot în această perioadă se vor ridica alte trei blocuri cu regim P+6.

În total peste 350 de apartamente vor fi scoase la vânzare. De asemenea, fostul tenismen a decis să aibă în vedere și un parc, dar și o grădiniță. Unitatea medicală nu este uitată, fiind în centrul atenției. Într-un interviu fiul afaceristului a subliniat că nu-și dorește niciun profit de pe urma acestui proiect care inițial se dorea a fi un mall.

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Mai mult, în Brașov fostul jucător de tenis are de gând să facă inclusiv un patinoar. Acesta urmează a fi identificat cu Fundația care poartă numele celebrului sportiv român. Baza sportivă va fi pusă la dispoziția Municipalității în mod gratuit și pe durată lungă de timp. Primăria din Brașov va fi nevoită doar să achite costurile de funcționare și întreținere. În concluzie, Ion Țiriac încurajează copiii și tinerii să practice hochei și patinaj.