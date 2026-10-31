Unde a ajuns Florin Andone, atacantul României la Euro 2016! Rupe plasele la o echipă de liga a patra, pe o insulă din Mediterana

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În urmă cu un deceniu, Florin Andone era atacantul naţionalei României la Euro 2016. Fotbalistul trecut prin La Liga şi Premier League evoluează acum în liga a patra în Spania, la Atletico Baleares, echipă din Mallorca. Un „peisaj” ideal pentru a evolua în ultimii ani ai carierei.

Florin Andone s-a mutat în Spania după ce tatăl său a suferit un accident de maşină!

Florin Andone s-a născut în comuna Joldeşti, din Botoşani. Dar la vârsta de 11 ani şi-a pierdut tatăl într-un accident de maşină. Alături de mama lui au plecat în Spania, în speranţa unei vieţi mai bune. Dar au fost momente dificile pentru cei doi. În primii ani a cules căpşuni alături de mama lui pentru a se putea întreţine. Femeia şi-a luat şi un al doilea job, în menaj, pentru a putea aduna nişte bani:

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„E groaznic să rămâi fără tată la o vârstă atât de fragedă. E dureros, ai senzația că nu mai poți să stai în picioare, că ți se duce pământul de sub ele”, spunea Florin Andone într-un interviu despre momentul care i-a marcat copilăria, pierderea tatălui său.

A debutat la naţionala României în 2015! Un an mai târziu a jucat la Euro

În România a fost refuzat la juniorii lui FC Botoşani şi şi-a încercat şansa în Spania. A fost refuzat şi acolo, de cei de la Villarreal, dar nu s-a lăsat şi s-a dus la Vinaros, o echipă de liga a treia. În 2011 i-a surâs şansa. Villarrreal l-a dorit din nou, dar l-a împrumutat imediat după transfer. În 2014 a ajuns gratis la Cordoba B, iar la scurt timp a făcut pasul la prima echipă.

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A venit debutul în La Liga, la începutul anului 2015, într-un Cordoba – Granada 2-0, în care a reuşit să înscrie. Cariera lui a luat avânt. A fost dorit de iberici la naţionala U21, dar a spus pas. A declarat că vrea să joace pentru naţionala României.

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În iunie 2015, Florin Andone a debutat la prima reprezentativă în meciul Irlanda de Nord – România, scor 0-0, din preliminariile Euro 2016. S-a impus în naţionala antrenată de Anghel Iordănescu şi a fost convocat în lotul pentru Euro 2016. A jucat în toate cele trei meciuri, fără să reuşească să marcheze. În 25 de meciuri pentru naţionala României a dat două goluri şi o pasă decisivă. Ultimul meci sub tricolor a fost în 2019, în confruntarea cu Norvegia din Liga Naţiunilor, încheiat 1-1.

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A fost dorit de Rapid în 2023! A preferat să rămână în Spania

Florin Andone a evoluat între 2016 şi 2018 la Deportivo la Coruna, pentru care a reuşit să marcheze 19 goluri în 66 de meciuri, , pentru care a fost legitimat până în 2022. După acel an, cariera sa a intrat pe o pantă descendentă. S-a întors în Spania, unde a evoluat la Las Palmas şi apoi la Eldense.

Rapidist de mic, Florin Andone a fost dorit în Giuleşti în vara anului 2023. După despărţirea de Las Palmas a fost liber de contract, dar a decis că nu e momentul să revină în ţară şi a dorit să continue în Spania, aproape de familie. Astfel, a semnat cu Eldense.

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Se bucură de fotbal la Atletico Baleares! „Rupe plasele” la liga a IV-a

Din 2024, , echipă care evoluează în liga a patra. În sezonul trecut a avut o accidentare gravă care l-a ţinut departe de gazon până în vară. Atacantul în vârstă de 33 de ani a revenit pe teren şi „rupe plasele” în campionat.

În primele cinci meciuri ale stagiunii a marcat patru goluri şi a oferit o pasă de gol. Chiar dacă se apropie de finalul carierei, Florin Andone joacă în continuare cu pasiune fotbal şi o face într-un mediu ideal, Atletico Baleares fiind o echipă din Mallorca, insula mediteraneană cunoscută mai mult ca destinaţie de vacanţă.

Florin Andone a fost mereu un fotbalist foarte cumpătat, care a evitat excesele. A spus că datorită acestui stil de viaţă a ajuns să joace în La Liga şi Premier League. Şi aşa este şi la apusul carierei, un fotbalist care joacă din pasiune, fără să fie foarte afectat de faptul că nivelul este de a patra divizie.