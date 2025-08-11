Sport

Unde a ajuns fotbalistul care a răpit un trofeu celor de la CFR Cluj. A dat gol chiar la debut într-un campionat tare

Congolezul Jeremy Bokila, autorul golului victoriei Petrolului din finala Cupei României, disputată în 2013, a debutat la Livingston, în prima ligă a Scoției
Catalin Oprea
11.08.2025 | 20:34
Jeremy Bokila a castigat Cupa Romaniei cu Petrolul FOTO sportpictures

Jeremy Bokila are 36 de ani și acum mai bine de un deceniu era unul dintre cei mai buni atacanți din România. S-a remarcat la Petrolul, unde a câștigat Cupa României, în 2013, într-o finală disputată cu CFR Cluj.

Bokila a marcat la debutul pentru Livingston

A fost ultimul trofeu adjudecat de ploieșteni, la care a revenit peste ani Gicu Grozav, căpitanul de acum legat prin contract până în 2027. Rezultatul a fost considerat o surpriză la vremea respectivă, deoarece CFR avea un lot net superior Petrolului.

Bokila fusese adus de Mircea Rednic din Olanda, de la Sparta Rotterdam, unde fusese împrumutat de Waregem. Atacantul a explodat la Petrolul, în 2012-2013, marcând 16 goluri în 31 de partide și fiind vândut în Rusia, la Terek Groznî, la pachet cu Grozav.

Deși Bokila va împlini 37 de ani în noiembrie, el a semnat un nou contract. Joacă în prima ligă scoțiană și a debutat cu gol la formația sa, Livingston, care a învins acasă Falkirk, scor 3-1, în prima etapă.

A fost o ruină la revenirea în România

O revenire spectaculoasă, ținând cont că acum câțiva ani ajunse în liga a II -a nord-americană, eșalonul secund, după MLS. Bokila are în palmares destule echipe, fiind un globe-trotter de calibru.

În 2017, el a revenit pentru câteva luni în România, jucând la CFR Cluj (5 meciuri) și Dinamo (12 meciuri). Evoluțiile lui au fost palide, înscriind doar un gol pentru fiecare.

Contracte în China, Turcia, Qatar, SUA, Belgia și Olanda

Fostul atacant al Petrolului  a mai jucat la Guangzhou R&F China), AGOVV (Olanda), Hatayspor (Turcia), Eskişehirspor (Turcia), Al Kharaitiyat (Qatar), Akhisarspor (Turcia), Ankara Keçiörengücü (Turcia), Thes Sport (Belgia).

Până să se transfere în Scoția, de unde a plecat Ianis Hagi, el a jucat Willem II, din Olanda, formație care a retrogradat la finele anului trecut. Fotbalistul născut în Kinshasa a îmbrăcat tricoul naționalei RD Congo de 20 de ori, marcând 6 goluri.

Bokila, care are cetățenie olandeză, s-a născut într-o familie de fotbaliști. Tatăl său, Ndingi Bokila Mandjombolo, era cunoscut în anii 1980 drept „Perla din Harelbeke”, fiind un jucător valoros și golgheter de trei ori la rând la clubul belgian K.R.C. Harelbeke, între 1980 și 1982.

Sora sa, Esther, și frații Noé și Wim sunt, de asemenea, fotbaliști, în timp ce fratele mai mare al lui Jeremy, Paldy, a jucat pentru TOP Oss, înainte de a emigra în Italia. Practic, din toată familia, doar Aurelia, a doua soră, și mama lui, Marie Veronique, nu au jucat fotbal.

 

