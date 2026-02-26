Sport

Unde a ajuns Kurt Zouma după ce a plecat de la CFR Cluj. Fostul câștigător de Champions League cu Chelsea a semnat contractul

La o lună și jumătate după ce a fost pus pe liber de CFR Cluj, Kurt Zouma și-a găsit o altă echipă. Cu cine a semnat fostul star de la Chelsea
Gabriel-Alexandru Ioniță
26.02.2026 | 21:50
Unde a ajuns Kurt Zouma dupa ce a plecat de la CFR Cluj Fostul castigator de Champions League cu Chelsea a semnat contractul
ULTIMA ORĂ
Kurt Zouma în tricoul lui West Ham United. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Adus cu surle și trâmbițe la CFR Cluj după ce, printre altele, a câștigat trofeul UEFA Champions League cu Chelsea, Kurt Zouma nu a confirmat la echipa din Gruia, în contextul în care în ultimii ani înregistrase deja oricum un declin abrupt, inclusiv din cauza accidentărilor, și astfel ardelenii au decis în urmă cu aproximativ o lună și jumătate să renunțe la serviciile sale, și din cauză că avea un salariu foarte mare pentru nivelul financiar existent în prezent în SuperLiga.

Plecat recent de la CFR Cluj, Kurt Zouma a semnat în Emiratele Arabe Unite, cu Al Wasl

Fundașul central francez în vârstă de 31 de ani nu a stat însă prea mult timp departe de fotbal. El tocmai ce s-a înțeles cu un nou club, a semnat contractul și a fost și prezentat oficial. Este vorba despre cei de la Al Wasl, formație din Dubai aflată în prezent pe locul 5 în campionatul din Emiratele Arabe Unite.

ADVERTISEMENT

Momentan nu se cunosc prea multe detalii referitoare la salariul lui Kurt Zouma în Emirate, dar se poate presupune totuși că ar fi vorba despre o sumă destul de importantă, având în vedere puterea financiară tradițională a cluburilor din această zonă a Globului, dar și faptul că francezul este un fotbalist cu un CV mai mult decât impresionant, cu performanțe notabile la cluburi de anvergură din Europa.

ADVERTISEMENT
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins...
Digi24.ro
Verdict pentru Dorian Popa! Ce au decis judecătorii după ce a fost prins drogat la volan

CV-ul impresionant al lui Kurt Zouma

De-a lungul carierei sale de până acum, fundașul central, cu 11 selecții și un gol la naționala Franței, a bifat echipe precum Saint-Etienne, Chelsea, Stoke City, Everton și West Ham United, înainte de a ajunge în Arabia Saudită, la Al-Orobah, iar ulterior la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€
Digisport.ro
Gigi Becali a rămas cu 1.000.000€

Fără îndoială, cea mai importantă performanță obținută de el până acum este constituită de câștigarea trofeului UEFA Champions League în 2021 alături de Chelsea. De asemenea, tot la gruparea londoneză, Zouma a mai cucerit și două titluri de campion în Premier League, o Cupă a Ligii Angliei și o Supercupă a Europei.

În plus, și-a mai trecut în palmares un trofeu Conference League alături de West Ham United, o Cupă a Ligii Franței cu Saint-Etienne și un trofeu UEFA Nations League împreună cu echipa națională a Franței. Mai mult, alături de naționala U20 a țării sale, Kurt Zouma a câștigat Cupa Mondială în 2013.

ADVERTISEMENT
Live video UEFA Europa League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Două meciuri...
Fanatik
Live video UEFA Europa League, manșa retur a play-off-ului pentru optimi. Două meciuri au ajuns în prelungiri. Ce s-a întâmplat la Ferencvaros – Ludogorets
Iubita lui Vinicius s-a sărutat în direct cu un bărbat de 88 de...
Fanatik
Iubita lui Vinicius s-a sărutat în direct cu un bărbat de 88 de ani! Cum a reacționat starul lui Real Madrid
Ilie Năstase, surprins total de decizia luată de Senat: „În România am fost...
Fanatik
Ilie Năstase, surprins total de decizia luată de Senat: „În România am fost mai mult criticat!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
CCA agită apele înaintea meciului care o poate propulsa pe FCSB în play-off!...
iamsport.ro
CCA agită apele înaintea meciului care o poate propulsa pe FCSB în play-off! La VAR este ruda unui oficial al campioanei
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!