Unde a ajuns Kurt Zouma după ce a plecat de la CFR Cluj. Fostul câștigător de Champions League cu Chelsea a semnat contractul

Adus cu surle și trâmbițe la CFR Cluj după ce, printre altele, a câștigat trofeul UEFA Champions League cu Chelsea, Kurt Zouma nu a confirmat la echipa din Gruia, în contextul în care în ultimii ani înregistrase deja oricum un declin abrupt, inclusiv din cauza accidentărilor, și astfel ardelenii au decis în urmă cu aproximativ o lună și jumătate să renunțe la serviciile sale, și din cauză că avea un salariu foarte mare pentru nivelul financiar existent în prezent în SuperLiga.

Plecat recent de la CFR Cluj, Kurt Zouma a semnat în Emiratele Arabe Unite, cu Al Wasl

Fundașul central francez în vârstă de 31 de ani nu a stat însă prea mult timp departe de fotbal. El tocmai ce s-a înțeles cu un nou club, a semnat contractul și a fost și prezentat oficial. Este vorba despre cei de la Al Wasl, formație din Dubai aflată în prezent pe locul 5 în campionatul din Emiratele Arabe Unite.

كورت زوما وصلاوي 😉💛✍️ 🟡 | — AlWasl SC (@AlWaslSC)

Momentan nu se cunosc prea multe detalii referitoare la salariul lui în Emirate, dar se poate presupune totuși că ar fi vorba despre o sumă destul de importantă, având în vedere puterea financiară tradițională a cluburilor din această zonă a Globului, dar și faptul că francezul este un fotbalist cu un CV mai mult decât impresionant, cu performanțe notabile la cluburi de anvergură din Europa.

CV-ul impresionant al lui Kurt Zouma

De-a lungul carierei sale de până acum, fundașul central, cu 11 selecții și un gol la naționala Franței, a bifat echipe precum Saint-Etienne, , Stoke City, Everton și West Ham United, înainte de a ajunge în Arabia Saudită, la Al-Orobah, iar ulterior la CFR Cluj.

Fără îndoială, cea mai importantă performanță obținută de el până acum este constituită de câștigarea trofeului UEFA Champions League în 2021 alături de Chelsea. De asemenea, tot la gruparea londoneză, Zouma a mai cucerit și două titluri de campion în Premier League, o Cupă a Ligii Angliei și o Supercupă a Europei.

În plus, și-a mai trecut în palmares un trofeu Conference League alături de West Ham United, o Cupă a Ligii Franței cu Saint-Etienne și un trofeu UEFA Nations League împreună cu echipa națională a Franței. Mai mult, alături de naționala U20 a țării sale, Kurt Zouma a câștigat Cupa Mondială în 2013.