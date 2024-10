Unde a ajuns să joace Fernando Varela, fostul jucător al FCSB și al lui PAOK Salonic. Va împlini 37 de ani

Fernando Varela este unul dintre cei mai buni jucători străini care au evoluat pentru FCSB. Adus în România de Adrian Porumboiu, fundașul central a fost transferat de Gigi Becali de la Vaslui în 2013. A plecat apoi .

Fernando Varela, între FCSB și PAOK Salonic. A fost cel mai bun străin din campionatul României în 2015

Fernando Varela a ajuns la FCSB în 2013, în perioada în care echipa încă se numea Steaua București. A evoluat în 82 de meciuri pentru campioana României și a fost declarat cel mai bun jucător străin din SuperLiga în 2015.

ADVERTISEMENT

Cu FCSB a reușit să câștige două titluri de campion, două Cupe ale Ligii și o Cupa României. A marcat de zece ori pentru roș-albaștri. Gigi Becali a plătit pentru el nu mai puțin de 1,25 milioane de euro. A reușit să facă profit prin vânzarea sa, după ce l-a cedat la PAOK pentru 1,4 milioane de euro în 2016.

Stoperul a fost dorit de Răzvan Lucescu și a fost jucător de bază al grecilor. A ratat însă titlul și a reușit în cei patru ani petrecuți la Salonic să câștige doar de două ori Cupa Greciei. A plecat de la PAOK Salonic în vara lui 2022 și a decis să revină acasă, în Portugalia.

ADVERTISEMENT

Fernando Varela a ajuns să joace în liga a doua din Portugalia

Fernando Varela are cetățenie portugheză chiar dacă s-a născut într-o fostă colonie, Insulele Capului Verde, unde a strâns 51 de selecții la prima reprezentativă.

După ce a plecat de la PAOK Salonic, Varela a semnat la Casa Pia, unde a evoluat timp de două sezoane. În această vară, la 36 de ani, a devenit jucătorul celor de la Alverca.

ADVERTISEMENT

Fostul jucător al FCSB și al lui PAOK Salonic are contract până la finalul sezonului. Pe 26 noiembrie, Fernando Varela va împlini 37 de ani, așa că momentul retragerii pare că se apropie și pentru el.

Laurențiu Reghecampf l-a reprofilat în fundaș dreapta

FCSB se afla în criză de fundași dreapta, iar Laurențiu Reghecampf a decis să profite de calitățile lui Fernando Varela și l-a folosit la unele meciuri fundaș dreapta. Această strategie s-a mai văzut la FCSB, unde mai mulți jucători au fost nevoiți să joace pe în banda dreptată a defensivei, deși nu era postul lor de bază.

ADVERTISEMENT

Varela are și o familie frumoasă și trei copii. I-a plăcut lui Gigi Becali probabil și pentru că e credincios și are tatuată o cruce pe piept cu mesajul: „Fie ca Dumnezeu să ne elibereze de orice rău, te iubesc familie!”. Are și un motto după care se ghidează: „Suntem în mâinile lui Dumnezeu”.

Cum i-a schimbat viața transferul la FCSB: „Ca și când aș fi avut superputeri!”

Adrian Porumboiu a făcut o super afacere prin transferul său, în condițiile în care a venit gratis de la Feirense, din liga a doua din Portugalia. Transferul la FCSB i-a schimbat definitiv cariera și traiectoria: „Pot spune că la Steaua m-am schimbat mult în încercarea de a deveni dintr-un jucător normal un jucător bun.

A fost dificil la început pentru că nu eram obișnuit să iau vitamine la antrenamente, dar apoi s-a dovedit a fi o schimbare foarte eficientă. M-am simțit ca și cînd aș fi avut superputeri! Prin antrenamente intense sînt mai bine pregătit de joc, am tot ce îmi trebuie pentru performanță și un nivel rapid de recuperare”.

Fernando Varela a revenit în România în 2019, când a jucat un amical cu PAOK Salonic la centenarul lui U Cluj. A vorbit într-o română perfectă: „Nu am uitat (n.r.: limba română), niciodată nu voi uita. E foarte bine, sunt foarte fericit, sunt mândru că am jucat în România, mi-a dat tot ce am mai fericit în viaţă şi Steaua şi Vaslui m-au făcut mare în România. Niciodată nu voi uita ce am trăit aici”.

A fost aproape să revină în România: „Două săptămâni am încercat”

Mihai Rotaru a dezvăluit că a vrut să îl transfere pe Fernando Varela la Universitatea Craiova: „Am încercat să-l aducem pe Varela de la PAOK, dar a căzut. Am încercat două săptămâni, dar nu am reușit până la urmă.

PAOK era în regulă cu transferul, dar a picat, nu din cauza banilor, dar nu spun mai multe… a fost altceva. A fost dorința noastră, am încercat, am făcut tot posibilul, dar a picat. Nu putem să facem public toate demersurile pe care le facem”, dezvăluia patronul „leilor” în ianuarie 2022.

3 ani a jucat Fernando Varela la FCSB, unde a reușit să câștige 5 trofee

4 ani a jucat fundașul central la PAOK Salonic, unde a cucerit 2 Cupe ale Greciei