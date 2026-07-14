Sport

Unde a ajuns să joace fostul campion al României, la 40 ani! A fost prezentat oficial într-un ARO românesc

A câștigat campionatul în România, iar acum începe o nouă aventură. Prezentare original românească pentru jucătorul ajuns la 40 de ani.
Mihai Dragomir
14.07.2026 | 17:15
Unde a ajuns sa joace fostul campion al Romaniei la 40 ani A fost prezentat oficial intrun ARO romanesc
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A fost campion al României, iar acum a semnat în Liga 3. Prezentare inedită pentru fotbalistul de 40 de ani. Foto: Sport Pictures.
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În vârstă de 40 de ani, japonezul Takayuki Seto nu se lasă de fotbal. Rămas liber după despărțirea de FC Argeș, fostul campion al României tocmai a fost prezentat oficial la o nouă echipă. Modalitatea inedită prin care formația din Liga 3 și-a prezentat noua semnătură.

Takayuki Seto, prezentat într-un mod inedit de ARO Câmpulung Muscel

Takayuki Seto este un nume cu ștate vechi în fotbalul românesc. El a sosit pe plaiurile mioritice în anul 2007, la Ploiești. El a jucat la Astra, mutată ulterior la Giurgiu, și a câștigat Cupa, în sezonul 2013/2014, Supercupa, în sezonul 14/15 și campionatul în sezonul 2015/2016. Acum, după ce a rămas liber de contract după ultima experiență la FC Argeș, el a semnat în Liga 3 cu ARO Câmpulung Muscel.

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Prezentarea sa nu a fost însă una clasică. Mai exact, experimentatul jucător a fost filmat urcând la volanul unui automobil ARO, la Muzeul Automobilului Românesc din Câmpulung, iar apoi a oferit câteva declarații despre decizia luată. La noua echipă, el va avea și rolul de de mentor pentru copiii de la Grupele de Juniori.

„Mă bucur că am venit aici. Oamenii m-au dorit și eu am vrut să vin să ajut. Aici este un proiect foarte frumos, sper să mă integrez bine în echipă și să ajut. În primul rând, vrem să intrăm în play-off, iar apoi o să luăm pas cu pas și vom vedea ce va fi!”, au fost cuvintele japonezului.

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La ce echipe din România a mai evoluat japonezul Takayuki Seto

Deși numele său este puternic legat de clubul Astra, dispărut între timp din scena fotbalului românesc, Takayuki Seto a mai evoluat și pentru alte formații din țara noastră. El a mai îmbrăcat tricourile celor de la Petrolul Ploiești și FC Argeș, obținând cu ambele promovarea în SuperLiga (sezonul 2021/2022, respectiv 2024/2025).

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În străinătate, el a jucat pentru cluburi precum Osmanlispor FK (Turcia), Ventforet Kofu (Japonia) și RFS (Letonia), cu care a câștigat Cupa în 2019. Cele mai multe apariții rămân cele pentru Astra, în număr de 334.

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  • 57 de contribuții a avut Takayuki Seto în total la Astra
  • 1,5 milioane de euro a fost cea mai mare cotă de piață a japonezului în cariera sa (2014)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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