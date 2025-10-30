Sport

Unde a ajuns să joace Patrick Petre! A semnat cu echipa celor mai bogați patroni din România

Patrick Petre a semnat cu echipa celor mai bogați patroni din România! Unde a ajuns să joace fotbalistul de 28 de ani, văzut în urmă cu un deceniu ca viitorul star al lui Dinamo
Ciprian Păvăleanu
30.10.2025 | 11:51
Unde a ajuns sa joace Patrick Petre A semnat cu echipa celor mai bogati patroni din Romania
Patrick Petre a semnat cu o nouă echipă. Foto: Colaj FANATIK
După ce și-a petrecut ultimele sezoane la Ceahlăul Piatra Neamț, Patrick Petre a semnat cu o nouă echipă. Fotbalistul de 28 de ani va evolua tot în Liga a II-a, la formația FC Bacău, proaspăt promovată din divizia a treia.

Patrick Petre și-a găsit o nouă echipă! Atacantul a semnat cu FC Bacău

În urmă cu mai mulți ani, când Patrick era un tânăr fotbalist venit din academia lui Dinamo București, fiul legendarului Florentin Petre era văzut ca viitorul star al „câinilor”, însă ulterior nu a mai confirmat. Pe rând, el a mai jucat pentru Sepsi, Poli Iași, Farul Constanța, Dacia Unirea Brăila, Minaur Baia Mare și Ceahlăul Piatra Neamț. După ce și-a petrecut cel mai mult timp la Piatra Neamț, Patrick Petre și-a găsit o nouă echipă și anume FC Bacău, formație ce a promovat sezonul trecut în Liga a II-a și care este patronată de Frații Pavăl, care dețin Dedeman.

„Patrick Petre semnează cu FC Bacău! Fiul legendarului Florentin Petre este jucătorul echipei noastre! Format la academia FC Dinamo București, Patrick va purta și la FC Bacău roșu și alb, alături de numărul 24 pe tricou. Patrick Petre se remarcă prin tehnică, viziune și eficiență ofensivă – un jucător capabil să facă diferența în momentele decisive. Transferul său reprezintă un pas important care ne va aduce mai aproape de atingerea obiectivelor clubului din acest sezon. Bine ai venit la FC Bacău, Patrick!”, a anunțat clubul pe pagina oficială de Facebook.

Talentul lui Patrick Petre, umbrit de viața extrasportivă

Indubitabil, Patrick Petre a arătat calități tehnice foarte bune pentru campionatul României, însă, ca de fiecare dată, lipsa de seriozitate și-a spus cuvântul. Din păcate pentru el, Patrick nu a reușit să fie un jucător important la nivelul Ligii 1, iar cariera sa a fost construită în divizia secundă.

După ce nu a continuat la Dinamo, Patrick Petre a încercat să-și relanseze cariera la diferite formații din eșalonul secund, iar la un moment dat a ajuns la Farul Constanța, sub comanda lui Ianis Zicu. După doar 8 meciuri, el a fost dat afară de „marinari” după ce a fost surprins într-un bar de noapte din Constanța. Înainte de experiența de la malul mării, Patrick Petre a jucat și pentru Sepsi OSK, unde a plecat tot în urma unui scandal extrasportiv, după ce a fost pozat într-un cazino.

„Eu nu ştiu ce să-i mai fac… O să vină acasă, o să vorbesc cu el, ori îşi dă seama de calităţile pe care le are, ori se apucă de băutură şi de păcănele şi în doi-trei ani i se duce viaţa. Dar eu am încredere în el. Este un caracter tare şi nu se lasă afectat de asemenea lucruri”, spunea Florentin Petre despre fiul său în urmă cu mai mulți ani.

Cine sunt frații Pavăl, patroni la FC Bacău și deținătorii brandului Dedeman

Dragoș și Adrian Pavăl s-au născut într-o familie modestă din Suceava, cei doi fiind cei mai mari dintre cei 8 copii. Ei au început cu un magazin în care vindeau diverse, iar ulterior, în 1993, au decis să deschid o frimă de bricolaj în România.

Astfel, prin brandul Dedeman, frații Pavăl au reușit să își clădească o avere impresionantă, de aproximativ 3 miliarde de euro. În anul 2023, Dedeman a raportat un profit net de 1,53 miliarde de lei, depășind astfel comapanii precum Praktiker sau Leroy Merlin.

