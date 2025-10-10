Sport

Unde a cerut-o Radu Drăgușin pe iubita sa în căsătorie. E o clădire cu istorie din Londra

În ce loc s-a desfășurat, de fapt, cererea în căsătorie a fotbalistului Radu Drăgușin pentru partenera sa, Ioana Stan. E un imobil cu vechime din Londra.
Alexa Serdan
10.10.2025 | 09:45
Unde a ceruto Radu Dragusin pe iubita sa in casatorie E o cladire cu istorie din Londra
Ioana Stan și Radu Drăgușin s-au logodit în Londra. Sursa foto: Instagram.com

Radu Drăgușin nu a fost inclus de Mircea Lucescu în lotul echipei naționale. În schimb, jucătorul celor de la Tottenham le-a arătat celor din spațiul virtual unde a cerut-o pe iubita sa în căsătorie. E o clădire cu istorie din Londra și cu recenzii foarte bune.

Unde a cerut-o Radu Drăgușin pe Ioana Stan în căsătorie

În urmă cu câteva zile Radu Drăgușin își lua inima în dinți și adresa marea întrebare partenerei sale de viață. Fotbalistul în vârstă de 23 de ani a impresionat-o pe Ioana Stan cu decorul ales pentru evenimentul special din viața lor.

Acum, prin intermediul unei alte postări a dezvăluit în ce loc s-a desfășurat, de fapt, cererea în căsătorie. Fotbalist a avut-o ”complice” chiar pe sora sa, Meira, care a creat un decor de poveste din flori albe și numeroase lumânări.

Toate acestea au fost aranjate extrem de frumos pe acoperișul unui imobil cu vechime din Londra. Mai exact, este vorba de Hotel Royal Cafe care este catalogat a fi un spațiu de cazare cu 5 stele. Turiștii îl apreciază pentru primirea călduroasă.

Cei care doresc să se cazeze în această incintă trebuie să scoată din buzunar peste 3.000 de lei pentru o noapte de cazare. Locația aleasă de fotbalistul Radu Drăgușin este amplasată într-o clădire uriașă construită în anul 1865.

Mai mult, hotelul plin de farmec se învecinează cu sofisticatul Mayfair și dinamicul Soho. Totodată, este înconjurat de magazine de lux, fiind ideal pentru tinerele pasionate de modă și cumpărături, așa cum probabil că este și Ioana Stan.

Hotel Cafe Royal, Ioana Stan și Radu Drăgușin
Ioana Stan, cerută de soție de Radu Drăgușin într-o clădire cu istorie. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Radu Drăgușin și Ioana Stan, noi imagini de la cererea în căsătorie

„Încă câteva din răspunsurile noastre veșnice «da»”, este descrierea pe care a lăsat-o Radu Drăgușin, pe contul personal de Instagram. Mesajul apare în dreptul unor noi imagini inedite de la cererea în căsătorie.

„Cuplu trend 2025”, „Wow” sau „Cuplul perfect”, sunt doar o mică parte dintre comentariile primite de fotbalistul celor de la Tottenham și iubita sa, Ioana Stan, pe rețelele de socializare. Postarea are peste 20.000 de aprecieri.

Prin urmare, jucătorul de 23 de ani și frumoasa șatenă, Ioana Stan, sunt considerați a fi făcuți unul pentru celălalt. Urmăritorii lor sunt cuceriți de fotografiile pe care cei doi le împărtășesc, demonstrând că sunt foarte fericiți împreună.

