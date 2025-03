Unde a făcut vizita medicală Luca Manolache? INMS: ”Sportivul nu figurează în evidențele medicale ale Institului Național de Medicină Sportivă”

Fotbalul românesc este încă în stare de șoc după . Jucătorul s-a stins din viață vineri, 28 februarie, la Spitalul Județean din Târgoviște, după ce i s-a făcut rău și a început să vomite într-o benzinărie.

Luca Manolache nu a avut fișă medicală la INMS

stabilită în urma necropsiei a fost o hemoragie internă puternică provocată de spargerea aortei, cea mai mare arteră din corpul uman care are rolul de a transporta sângele oxigenat din inimă către restul organismului.

În ultimele 7 luni de viață sportivul a acuzat probleme de sănătate, iar părinți au umblat disperați cu el prin spitale, fără ca medicii să reușească să-i stabilească un diagnostic clar.

Întrucât Luca Manolache a fost component al loturilor naționale de juniori și a debutat pentru FCSB în Superliga în 2022, la 17 ani, într-un meci cu CFR Cluj (3-1), FANATIK s-a adresat printr-un email Institului de Național de Medicină Sportivă pentru a se interesa dacă fotbalistul figura cu vreun diagnostic care să fi avertizat în vreun fel medicii cu privire la starea lui de sănătate, astfel încât să fie oprit de la efort.

INMS a răspuns printr-o adresă semnată de directorul Institulului, Răzvan Bușneag: ”Vă comunicăm faptul că sportivul Manolache Luca nu figurează în evidențele medicale ale Institului Național de Medicină Sportivă”.

Medic INMS: ”Echipele de Liga I din București sunt obligate să facă vizita medicală la INMS”

În 2022, când Luca Manolache a debutat în Superliga, jucătorii din lotul de seniori ai lui FCSB au efectuat vizita medicală la INMS, atât în ianuarie, cât și în iunie. El nu s-a aflat printre aceștia, deși la controalele respective s-au aflat și câțiva juniori, precum Alexandru Maxim, Alexandru Musi sau Matei Tănasă.

Un medic de la INMS s-a arătat surprins că Luca Manolache a jucat în Superliga de seniori fără viză medicală de la INMS. Acesta a precizat sub protecția anonimatului: ”E o întreagă nebunie. Potrivit unui Ordin vechi din 2002, echipele de Liga I din București sunt obligate să facă vizita medicală la INMS. Jucătorii de la cluburi din Liga 2, Liga 3 sau Liga 4 își pot obține viza de la orice clinică medicală sportivă

Teoretic, dacă un jucător intră pe teren într-un meci din Liga I, viza medicală trebuie să corespundă Ligii I. Indiscutabil! Arbitrul trebuie să verifice acest lucru”.

FRF controlează juniorii la INMS doar pentru turneele finale

De altfel, pe se menționează: ”Principalele funcții ale Institutului Naţional de Medicină Sportivă sunt legate de asistența medicală a sportivilor membri ai loturile naționale și olimpice, a echipelor de fotbal de divizia A și a altor categorii de persoane ce practică sportul la nivel de amatori sau performanță, la momentul de faţă, fiind singura unitate medicală care eliberează avizele medico-sportive acestor categorii de sportivi”.

Chiar dacă a fost component al loturilor naționale de juniori de la 15 până la 19 ani, Luca Manolache nu are fișă medicală la Institutul Național de Medicină Sportivă. FRF nu a răspuns încă solicitării FANATIK referitoare la controalele medicale efectuate la selecționatele juvenile. În schimb, surse de la Casa Fotbalului susțin că juniori vin la acțiuni cu vizele medicale de la cluburi și doar înaintea turneelor finale, dacă se califică, aceștia sunt supuși examinărilor la INMS.

În , la capitolul ”Atribuțiile FRF”, se menționează că Federația Română de Fotbal colaborează cu Institutul Național de Cercetare pentru Sport și Institutul Național de Medicină Sportivă.

Metaloglobus face vizita medicală la Policlinica Vitan

În perioada 26 iulie 2023 – 8 februarie 2024, Luca Manolache a jucat sub formă de împrumut la Chindia Târgoviște, în Liga 2, apoi FCSB l-a transferat la Metaloglobus, echipă tot din eșalonul secund. Din informațiile FANATIK, fotbaliștii lui Metaloglobus fac, de obicei, vizita medicală la Policlinica Vitan din București. Președintele grupării din Pantelimon, Marius Burcă, nu a răspuns solicitărilor FANATIK.

”Și la Vitan sunt aceleași circuite ca la INMS. Se fac analize de sânge, la inimă. Nu-și asumă nimeni riscul să dea viza medicală fără un control riguros”, a declarat pentru FANATIK un fost jucător de la Metaloglobus, sub protecția anonimatului.

500 de lei costă la INMS efectuarea unui circuit medico-sportiv – tip I (sportivi cu vârsta peste 13 ani)

Societatea Română de Medicină Sportivă: ”Nicio echipă nu este obligată să facă vizita medicală la INMS”

Pe de altă parte, Societatea Română de Medicină Sportivă (SRMS) susține că echipele din Superliga de fotbal nu sunt obligate să facă vizita medicală doar la INMS. ”Nicio echipă nu este obligată să facă vizita medicală la INMS. Sportivii de performanță, înscriși într-un club sportiv sunt obligați ca o dată la 6 luni să primească aviz medico-sportiv pentru participarea la antrenamente și competiții.

Avizul medico-sportiv se primește conform legii doar de la un medic de medicina sportivă în cadrul unui cabinet acreditat de medicină sportivă. Cluburile trebuie să accepte numai vize medico-sportive efectuate în cabinetele de Medicină Sportivă, cu parafa unui medic de medicină sportivă.

Doar loturile naționale și cele olimpice de seniori sunt obligate să-și facă viza medicală la INMS când merg la competiții”, a declarat pentru FANATIK, doctor Irina Gaiu, vicepreședinte Societatea Română de Medicină Sportivă.

Dacă vedeți cum arată dosarul medical al lui Luca, e un teanc imens de hârtii. Am mers cu el absolut peste tot. Nu am pe cine să dau vina din punct de vedere medical pentru ce s-a întâmplat. Inclusiv controalele pentru viza de sportiv au fost mereu OK. Doar o singură dată au ieșit niște probleme la Metaloglobus, dar le-am refăcut la Medlife și a fost în regulă” – Ana Maria Manolache, mama lui Luca Manolache, pentru

Mihai Stoica acuză oamenii de la Academia FCSB

Președintele CA al FCSB, Mihai Stoica, i-a acuzat pe responsabilii de la Academia FCSB pentru faptul că nu i-au comunicat că fostul lor junior, Luca Manolache, avea probleme medicale. despre ameţeli puternice, febră mare, frisoane şi scaun cu sânge.

”Mie nu îmi vine să cred că nu am știut de problemele lui. Că am așa oameni pe lângă mine, de fapt ăia din academie, pe care îi acuz din toată inima că știau și nu ne-au spus. Nici mie, nici lui Alin Stoica. Nu se poate! Știau că are probleme, măcar pentru că știau că îl simpatizam foarte mult pe copil.

Măcar spune, nu știi niciodată cum poți să schimbi soarta. Îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat. Câteodată viața e cruntă. Să nu apuci să trăiești la 19 ani”, a declarat Mihai Stoica, conform .

Ce prevede regulamentul

Articolul 9 | Controlul medico-sportiv