Unde a fost arbitrul de la U Cluj – FCSB înaintea meciului. Foto

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U Cluj – FCSB este cel mai tare meci al etapei a 14-a din SuperLiga. , iar la această confruntare a fost delegat arbitrul Iulian Călin. Înaintea meciului, „centralul” din Argeş a fost la mănăstire.

Arbitrul Iulian Călin a fost la mănăstire înainte de U Cluj – FCSB

Iulian Călin are mai multe postări pe reţelele de socializare în care îşi arată credinţa în Dumnezeu. Înaintea confruntării dintre U Cluj şi FCSB şi-a făcut timp pentru a merga la Mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din Florești, județul Cluj.

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Arbitrul originar din Ştefăneşti, Argeş este la a şasea delegare din acest sezon. Iulian Călin a condus şi două meciuri din grupele Cupei României, dar a fost şi arbitrul Supercupei, .

A intrat în politică! Învins la alegerile locale pentru primăria Ştefăneşti

Iulian Călin este înscris de câţiva ani în Partidul Naţional Liberal şi a candidat la alegerile locale din 2024 pentru Primăria Ştefăneşti. Însă, arbitrul din SuperLiga a pierdut fără drept de apel, obţinând doar 14,42% din voturile alegătorilor, alesul fiind Nicolae Velcea de la PSD, cu 63,96% din voturi:

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„Nu este ușor să vii de pe teren și să apari în situația de a fi candidatul orașului Ștefănești la primărie. La început, am fost și eu bulversat puțin. Presa națională scria: «Incredibil, arbitrul Iulian Călin va candida, nu va candida, a intrat în partid, nu a intrat»”.

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„Având niște cunoștințe la nivel local din PNL, am discutat cu ei: «Aș putea face și eu pasul spre politică pentru a-mi ajuta comunitatea din care fac parte?». Nu aveam cum să mă duc la un alt partid deoarece, știți foarte bine, orașul Ștefănești reprezintă orașul liberalismului”, a spus Călin înaintea alegerilor din 2024 la Antena 3.