Unde a fost dusă Adelina Pestrițu, după ce s-a infectat cu noul coronavirus?

S-a aflat unde a fost dusă Adelina Pestrițu, la scurt timp după diagnosticarea cu noul coronavirus. Bruneta le-a oferit fanilor detalii de ultimă oră, prin intermediul postărilor din mediul online.

Vedeta a transmis că suferă de această problemă medicală la început de săptămână. Totul spre șocul fanilor care o apreciază foarte mult și sunt la curent cu activitatea ei cotidiană. Bruneta a anunțat totul în cadrul unei postări din secțiunea InstaStory.

Adelina Pestrițu s-a confruntat ulterior și cu foarte multe mesaje primite din partea internauților, în care era acuzată că minte în ceea ce privește diagnosticul cu noul virus.

Nici alte vedete de la noi n-au iertat-o pe fosta asistentă de televiziune. Spre exemplu, Cristina Ich a avut câteva replici total neașteptate în ceea ce privește cazul brunetei de îmbolnăvire cu coronavirus.

În prezent, însă, lucrurile ar sta diferit pentru Adelina Pestrițu, după ce a fost dusă la spital și confirmată pozitiv. Ea s-a molipsit după ce s-a văzut cu un prieten. La rândul său, bărbatul aflase că este pozitiv cu noul virus, dar era asimptomatic, atunci când a dorit să plece într-o vacanță.

Totodată, după ce a fost testată și confirmată și ea ca purtătoare de COVID-19, Adelina a fost transferată la Spitalul Militar ROL2, din apropiere de Otopeni.

Este vorba despre unitatea medicală deschisă special pentru a îngriji bolnavii de coronavirus și o câteva săptămâni unitatea din curtea Institului de Gerontologie și Geriatrie Ana Aslan a stat închisă, când numărul de cazuri a mai scăzut, în România.

Spitalul de campanie este unul modular și îngrijirile medicale se acordau încă din luna martie a acestui an în corturi speciale de armată. În prezent, pacienții sunt aduși și plasați ulterior în unități metalice, similare unor barăci de pe șantierele de construcție.

Într-un salon de acest fel este foarte posibil să fi fost internată și Adelina Pestrițu. Mai mult, secția de Terapie Intensivă ce aparține de unitatea din Otopeni este amplasată într-o clădire separată.

“Din păcate, zilele trecute am intrat în contact cu un bolnav de Covid, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust şi fără miros, am venit, mi-am făcut un test. Testul a ieşit pozitiv. Toţi cei din familia mea vor fi şi ei testaţi, respectiv Zeny, bunicii. Soţul a ieşit negativ. Îmi este teamă pentru mine şi pentru ai mei, dar am mare încredere că totul va fi bine. Am pus pe baza faptului că muncesc foarte mult. Ulterior am simţit că îmi pierd din puteri din ce în ce mai mult şi am luat decizia de a mă duce să mă odihnesc. Am aflat că şi prietenul cu care m-am văzut zilele trecute este şi el confirmat covid, este asimpomatic, nu ştia că îl are. Şi-a făcut un test pur şi simplu pentru că trebuia să plece în vacanţă.”, a mărturisit Adelina Pestrițu, în cadrul unei postări din mediul online.