Unde a fost prezentat Ricardo Grigore, după despărțirea de Dinamo: „Îi urăm bun venit și îi dorim mult succes!”

Românul va evolua peste hotare, fiind prezentat deja oficial la noua sa echipă.

Mai exact, Ricardo Grigore este noul jucător al celor de la Eldense. Formația românului încheiat sezonul trecut pe locul 16 din cadrul ligii secunde din Spania. Miercuri, 7 august, a avut loc prezentarea oficială a fundașului central.

O nouă aventură pentru Ricardo Grigore după ce a plecat de la Dinamo: „Îi urăm bun venit și îi dorim mult succes!”

Ricardo Grigore a evitat sezonul trecut retrogradarea cu Dinamo. Fundașul român nu a mai intrat în planurile de viitor ale tehnicianului Zeljko Kopic, astfel că i-a părăsit pe „Câini” în vara acestui an.

„CD Eldense și Ricardo Grigore au ajuns la un acord pentru ca românul să devină jucător al echipei până pe 30 iunie 2025. Ricardo Grigore este un fotbalist de 25 de ani cu experiență în fotbalul profesionist și un mare potențial de a-și dezvolta cariera profesională în fotbalul de elită. Sosește de la unul dintre cele mai istorice și importante cluburi din România, Dinamo București.

În SuperLiga a jucat 110 meciuri, în care a marcat cinci goluri și a pasat decisiv de patru ori. Pe de altă parte, a fost internațional cu naționala României la toate categoriile de tineret și la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2021.

Românul este un fundaș central înalt, de picior stâng, care se remarcă prin livrarea bună a mingii. Este un jucător care câștigă dueluri aeriene și puternic. Îi urăm bun venit și îi dorim mult succes. Bine ai venit, Grigore!”,

Ce a spus Ricardo Grigore după ce a plecat de la Dinamo: „Am stat 17 ani la acest club. Este un sentiment greu!”

Ricardo Grigore a fost un „produs” al celor de la Dinamo, fiind legitimat timp de 17 ani la formația din „Ștefan cel Mare”.

„Am stat 17 ani la acest club. Este un sentiment greu, o despărţire de ceva drag. Am mai avut despărţiri când mi-au murit bunicii şi naşul. Nu vreau să compar, dar am simţit sentimentul ăla de despărţire. Mi-este puţin greu să accept, dar viaţa merge înainte. Ca să fac o mică paranteză, în 2022 când am plecat, simţeam că voi reveni. Îmi spuneam soţiei că simt că mă întorc la Dinamo, fără să ştiu că eu mai am contract cu Dinamo.”, a spus în această vară Ricardo Grigore pentru FANATIK.

Momentul rupturii dintre Ricardo Grigore și Dinamo

„A venit cantonamentul şi lucrurile nu au stat cum mă aşteptam. Nu aş vrea să intru în amănunte şi să mai scarmăn. Au fost nişte lucruri pe care le-a spus, nu am fost dorit în planurile lui în a doua parte. Eu voiam să plec încă din cantonament, dar nu am putut pentru că Dinamo nu avea cum să mă lase.

Lucas plecase de la echipă şi atunci eu trebuia să rămân. Am acceptat situaţia în care mă aflam în acel moment pentru că ofertele pe care le aveam expiraseră şi riscam să rămân fără echipă până în vară. Am acceptat să rămân la vară fără să joc, am încercat să mă pregătesc cât mai bine şi într-un final mi-a venit şansa să joc în penultimul meci şi să plec cu capul sus.”, a mai spus fundașul român.