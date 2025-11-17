Sport

Unde a fost surprins Cristi Chivu înainte de Derby della Madonnina. E mare fan și nu putea să rateze

Unde a fost surprins, de fapt, Cristi Chivu, cu mai puțin de o săptămână înainte de Inter - AC Milan, Derby della Madonnina. Antrenorul român e un mare fan al acestui sport și nu putea să rateze evenimentul.
Răzvan Scarlat
17.11.2025 | 15:45
Cristi Chivu nu a ratat partida care a avut loc pe "Bernabeu". Sursa foto: colaj FANATIK
Pe 23 noiembrie, Inter va înfrunta, în calitate de gazdă, pe Milan, în, poate, cel mai echilibrat Derby della Madonnina din ultimii ani. Înaintea etapei, Cristi Chivu a călătorit la Madrid, capitala Spaniei, pentru a urmări un meci de fotbal american, Miami Dolphins – Washintgton Commanders, scor 16-13 după prelungiri.

Ce a făcut Cristi Chivu cu o săptămână înainte de Inter – Milan

Antrenorul lui Inter nu și-a ascuns niciodată pasiunea pentru fotbalul american, iar duminică a mers la Madrid pentru a urmări meciul dintre Miami Dolphins și Washington Commanders.

Potrivit Gazzetta dello Sport, românul s-a numărat printre cei 84.000 de norocoși care au putut urmări de la fața locului mult așteptata dispută din NFL. Prezența lui Cristi Chivu pe “Bernabeu” a avut loc cu o săptămână înainte de derby-ul dintre Inter și Milan.

Care este pasiunea mai puțin cunoscută a lui Cristi Chivu

Cristi Chivu are parte de puțin timp liber, care a venit ca urmare a pauzei pentru meciurile echipelor naționale. Antrenorul român a profitat din plin și a zburat pe Santiago Bernabeu pentru a urmări un meci de fotbal american, marea pasiune a tehnicianului lui Inter.

Chivu urmărește fotbalul american cu atenție de o bună perioadă și nu a făcut niciodată un secret din asta.

De ce nu a urmărit Cristi Chivu derby-ul Juventus – Milan din acest sezon

Nu mă uit la Juve – Milan pentru că sunt liber seara și am fotbal american la televizor”, a spus antrenorul lui Inter luna trecută, când s-au înfruntat cele două rivale ale “nerazzurrilor” la titlu.

Interesant este că, în acest sezon, Cristi Chivu a găsit pe cineva în vestiarul lui Inter cu care a putut discuta, în detaliu, despre fotbalul american.

Ne referim la Manuel Akanji, un fan înrăit al echipei Atlanta Falcons. Fundașul ar fi fost, la rândul lui, prezent pe “Bernabeu”, dar se află în cantonament, cu reprezentativa Elveției.

Nadia Comăneci, prezentă și ea pe “Bernabeu”. Cu ce “grei” s-a întâlnit

Cristi Chivu nu este singura celebritate din România care a fost prezentă pe “Bernabeu”, la partida dintre Miami Dolphins și Washington Commanders. Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari gimnaste ale lumii, a fost prezentă, de asemenea, la grandiosul eveniment.

“Zeița” de la Montreal a fost invitată de onoare și a avut locul ei într-una dintre loje. Pe “Bernabeu”, Nadia Comăneci a fost întâmpinată de Emilio Butragueno, unul dintre jucătorii de legend ai lui Real Madrid. Ulterior, Nadia Comăneci s-a întreținut și cu Florentino Perez, președintele “albilor”.

