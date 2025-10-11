Unde a fost surprins Dele Alli după ce s-a scris că vine la Rapid. Locul exotic în care a mers să se antreneze fostul star al naționalei Angliei. Foto

Sport

Liber de contract după despărțirea de Como, Dele Alli se pregătește în continuare pentru revenirea pe gazon. Unde a ales să se antreneze fotbalistul despre care s-a scris că ar putea să semneze cu Rapid.
11.10.2025 | 14:15
Dele Alli traversează un moment foarte dificil în carieră. Fotbalistul care impresiona în tricoul lui Tottenham are un singur meci oficial jucat în ultimii doi ani și jumătate și este din nou liber de contract, după o scurtă experiență în Serie A, la Como. Mijlocașul despre care s-a scris că vine la Rapid a ales să își pregătească revenirea pe gazon într-o țară exotică.

Unde se antrenează Dele Alli după ce s-a scris că va semna cu Rapid

Englezul a postat pe Instagram un clip video din Bali, unde se antrenează în această perioadă. Imaginile au fost însoțite de o replică din celebrul film „Scarface”, în care Tony Montana, personajul jucat de Al Pacino, spune „Vreau ce merit… lumea și tot ce este în ea”.

Recent, despre fostul internațional englez s-a scris că ar putea să semneze cu Rapid. Giovanni Becali e de părere că mutarea nu ar fi una inspirată, ținând cont de problemele pe care fotbalistul le-a întâmpinat în ultimii ani. „Poate să-l ia Rapid, dar de ce? Ce să facă cu Dele Alli dacă el nu mai are chef de fotbal. La Rapid nu joacă numele, la Rapid joacă dârzenia jucătorilor, iscusința patronului, a antrenorului și a directorului sportiv”, a declarat celebrul impresar în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Dele Alli, fostul star al naționalei Angliei

Lansat în fotbal de MK Dons, Dele Alli a devenit un star mondial după transferul la Tottenham. În primele trei sezoane petrecute la gruparea londoneză, mijlocașul a avut cifre senzaționale sub comanda lui Mauricio Pochettino, 46 de goluri și 39 de pase decisive. Declinul său a început în 2019, la vârsta de doar 23 de ani, după ce la cârma lui Tottenham a fost numit Jose Mourinho.

Alli a intrat într-un conflict cu tehnicianul portughez, iar cifrele sale au avut de suferit. După o lungă perioadă cu prestații sub așteptări, englezul a părăsit-o pe Tottenham în ianuarie 2022 pentru a semna cu Everton, însă randamentul său a fost într-o continuă scădere. Acesta a reușit să marcheze de trei ori în sezonul petrecut sub formă de împrumut la Beșiktaș (2022-2023), însă a suferit o accidentare în februarie 2023, care l-a ținut departe de gazon timp de mai multe luni.

Revenit la Everton, Alli nu a jucat în vreun meci oficial înainte ca înțelegerea sa să expire în vara lui 2024. După mai multe luni fără echipă, a primit o șansă din partea celor de la Como, însă nici această experiență nu s-a dovedit a fi una pozitivă. Englezul a debutat în Serie A pe 15 martie 2025, într-un meci cu AC Milan, în care avea să fie eliminat. Aceea a rămas singura partidă pentru formația italiană, de care britanicul s-a despărțit în vară.

  • 2 milioane de euro este cota actuală a lui Dele Alli, conform transfermarkt
  • 37 de selecții și 3 goluri are mijlocașul la echipa națională a Angliei
