Unde a fost surprins Karim Țiriac, fiul mai mic al miliardarului. Imagini rare cu acesta

Ion Țiriac, 86 de ani, este una dintre cele mai cunoscute figuri publice din România. Trecutul său, afacerile, nivelul la care a ajuns din punct de vedere financiar, îl ”obligă” practic să fie mereu în lumina reflectoarelor. Publicul este familiar și cu doi dintre copiii magnatului, Alexandru (50 de ani) și Ioana (29 de ani). În schimb, al treilea, Karim Țiriac, este o ”pasăre” mai rară. Recent, acesta a avut una dintre rarele apariții din ultimii ani.

Cum arată în prezent Karim Țiriac, fiul cel mai mic al miliardarului. Unde a fost surprins acesta

Spre deosebire de fratele său mai mare, Ion Țiriac Jr, Karim a preferat să stea ceva mai departe de presă și de evenimente mondene. Rare au fost momentele când acesta a apărut în public. Cu mulți ani în urmă, în 2012, pe când avea doar 16 ani, fiul miliardarului român era prezent în București alături de fratele său la un eveniment sportiv.

Tot la un eveniment sportiv major a fost văzut, în această perioadă, băiatul cel mai mic al lui Ion Țiriac. Între 21 aprilie și 3 mai, la Madrid, are loc un important turneu profesionist de tenis masculin și feminin din cadrul circuitelor ATP și WTA. Evenimentul este desfășurat la Caja Mágica din capitala Spaniei.

Pe această arenă a avut loc, duminică, meciul dintre Sorana Cîrstea și numărul 3 WTA, Coco Gauff (SUA). Meciul româncei a fost privit cu mare atenție din tribune de Karim Țiriac, 30 de ani, notează . Îmbrăcat în niște haine ale companiei italiene de modă Stefano Ricci Group, Karim a urmărit cu atenție , dar în final a pierdut, scor 6-4, 5-7, 1-6, în fața deținătoarei titlului de la Roland Garros.

Cu ce se ocupă în prezent Karim Țiriac

Karim Mihai Țiriac este fiul cel mic al miliardarului român Ion Țiriac. El s-a născut în 1996 și provine din relația miliardarului cu jurnalista egipteană Sophie Ayad. O figură discretă, care evită de obicei lumina reflectoarelor, Karim locuiește departe de România, la Chicago. Aici, acesta coordonează afacerile francizei ”Stefano Ricci Group”, brand de lux de haine și accesorii.

Sophie Ayad, mama lui Karim, și Ion Țiriac, s-au cunoscut în 1994, la Munchen. Pe atunci, magnatul românul era rezident în Germania și patrona mai multe turnee de tenis importante. Omul de afaceri din România și fosta sa soție egipteană mai au împreună o fată, pe Ioana Țiriac. Karim Mihai, mama și sora sa au locuit o perioadă la Monte Carlo, oraş în care tatăl lor are mai multe imobile.

Ce relații a mai avut tatăl lui Karim Țiriac

Se cunoaște faptul că . El a fost căsătorit de mai multe ori. Prima dată s-a întâmplat în 1963 cu Erika Braedt, o jucătoare celebră de handbal la acea vreme. A stat doar doi ani cu ea. Apoi, a urmat Mikette von Issenberg, un model de profesie. De aici a rezultat Ion Alexandru Ţiriac. În fine, timp de 9 ani, Țiriac a avut o relație cu ziarista Sophie Ayad. Cu aceasta are doi copii pe Ioana Natalia şi Karim Mihai.