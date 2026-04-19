Unde a fost surprins Laurențiu Reghecampf la revenirea în România. Antrenorul a fost însoțit de Corina Caciuc

Antrenorul echipei Al-Hilal Club din Prima Ligă Sudan, Laurențiu Reghecampf, a fost surprins la revenirea în România. Acesta a fost însoțit de partenera de viață, Corina Caciuc, alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ patru ani.

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, împreună la întoarcerea în țară

Laurențiu Reghecampf (50 ani) este plecat în străinătate de o perioadă bună, acolo unde antrenează o echipă de fotbal foarte cunoscută. Locuiește în Africa de peste jumătate de an, unde nu duce lipsă de nimic. La un moment dat, într-o emisiune moderată de Horia Ivanovici a povestit cum .

Se întoarce pe meleagurile românești de fiecare dată când are ocazia. A revenit de curând la cei dragi. Celebrul tehnician a fost văzut la întoarcerea în țară, alături de logodnica sa, Corina Caciuc (34 ani). Potrivit , fostul jucător de fotbal s-a întors la familia pe care o are cu frumoasa șatenă care l-a făcut tată de două ori.

Cuplul are împreună doi băieți de care sunt tare mândri. Cei mici nu au lipsit din imagini. Se pare că antrenorul și iubita sa au mers la un spital din România, cel mai probabil pentru analize sau o vizită periodică. Sportivul a părut extrem de atent cu cei mici, dovadă că le-a simțit lipsa în ultima perioadă. Aceștia locuiesc în Craiova, unde băieții sunt îngrijiți de mama lor și de o bonă din Filipine.

Mai mult, dădaca acestora i-a însoțit în unitatea medicală, unde s-au comportat ca o familie în adevăratul sens al cuvântului. Cu această ocazie, Corina Caciuc a arătat că e o femeie foarte relaxată, dar atentă la felul în care se îmbracă. A optat pentru o ținută lejeră, în care s-a simțit probabil foarte comod.

Totodată, au fost îmbrăcați după ultima modă. Ei au atras atenția cu treningurile viu colorate, dar și pentru faptul că sunt ascultători. Și-au ținut în permanență părinții de mână, încă o dovadă în plus că antrenorul și partenera știu să le dea o educație aleasă.

Laurențiu Reghecampf, detalii despre relația cu Corina Caciuc

Foarte multă lume se întreabă cum s-au întâlnit Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc. Fostul fotbalist a încercat să fie discret în această privință, deși Anamaria Prodan a făcut publice detalii ieșite din comun despre actuala iubită a fostului ei soț.

„Am cunoscut-o la un eveniment, la o petrecere, dar nu am cunoscut-o direct, doar am văzut-o. După care, am încercat să iau legătura și să o cunosc cu adevărat. Știi cum este… la câte discuții au ieșit și câte discuții sunt.

Și ce vorbește Anamaria peste tot… Este foarte greu ca cineva să mai vadă realitatea. Nu cred că este important și nu cred că interesează pe nimeni cum ai cunoscut pe cineva. Important este ce simți pentru persoana respectivă și ce se va întâmpla de acum încolo sau care este legătura… eu așa o văd.

Sunt foarte fericit! O iubesc! Lucrurile pentru mine au luat o întorsătură foarte pozitivă. Mi-aș fi dorit ca și Ana să aibă parte de același lucru”, a povestit Laurențiu Reghecampf, în cadrul unui podcast, notează .