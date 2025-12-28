Sport

Unde a fost surprins Louis Munteanu după scandalul cu tricoul FCSB. Atacantul CFR Cluj a revenit în atenția publicului. Foto

Louis Munteanu a fost implicat într-o controversă importantă, asta după ce a participat la un turneu amical la care a îmbrăcat tricoul rivalei celor de la CFR Cluj, FCSB.
Mihai Alecu
28.12.2025 | 15:45
Unde a fost surprins Louis Munteanu după scandalul cu tricoul FCSB.
Unde a fost surprins Louis Munteanu după scandalul cu tricoul FCSB. Foto: sport.pictures.eu.
Acum, atacantul formației din Gruia a fost din nou parte din mai multe meciuri demonstrative ce s-au jucat în Sala Sporturilor din Vaslui, însă nu a mai îmbrăcat tricoul formației bucureștene.

Louis Munteanu, din nou parte dintr-un meci demonstrativ

Louis Munteanu a revenit în atenția publicului la doar 48 de ore după episodul care a provocat rumoare în fotbalul românesc. Atacantul lui CFR Cluj a fost prezent la un alt meci demonstrativ organizat tot la Vaslui, unde acum câteva zile a ales să apară într-un tricou al celor de la FCSB. De această dată jucătorul a fost îmbrăcat cu un tricou al organizatorilor evenimentului, CSM Vaslui, și a evitat astfel orice fel de scandal.

Gestul inițial al jucătorului, surprins îmbrăcat în tricoul marii rivale a CFR-ului, a fost aspru sancționat de conducerea clubului din Gruia. Oficialii ardeleni au considerat situația inacceptabilă în contextul rivalității dintre cele două formații, iar Ioan Varga și Iuliu Mureșan au ieșit cu declarații publice prin care l-au criticat pe jucător.

Munteanu Vaslui
Munteanu a îmbrăcat tricoul celor de la CSM Vaslui

Munteanu și-a explicat gestul de a îmbrăca tricoul FCSB

Munteanu a încercat ulterior să explice contextul apariției sale, precizând că alegerea tricoului a avut o motivație personală și nu a fost menită să transmită un mesaj către cineva. Concret, se pare că tricoul purtat ar fi fost cel al lui Mihai Popescu, cu care a jucat împreună la Farul Constanța și care s-a accidentat grav în această toamnă.

„Pentru o perioadă am purtat tricoul prietenului meu și fost coleg de la Farul, Mihai Popescu, ca semn de prietenie și susținere pentru el într-un moment dificil, trecând printr-o accidentare care îl ține departe de teren”, a fost o parte din mesajul postat de Munteanu pe rețelele sociale.

Munteanu l-a supărat pe Daniel Pancu

Daniel Pancu a reacționat și el după ce a văzut imaginile, însă tehnicianul nu s-a supărat pentru că Munteanu a purtat un tricou al unei rivale, ci pentru că acesta a jucat fără acordul clubului într-un meci de fotbal în sală, iar riscurile unei accidentări sunt sporite.

„Ce cauţi să joci fotbal pe parchet, în vacanţă? Când fiecare jucător are programul de vacanţă, are un antrenament la 2 zile, dar nu scrie nicăieri fotbal pe parchet. Acolo nici măcar minge nu au. Sunt antrenamente care să ne menţină într-o stare bună pentru că intrăm direct.

Avem de pe 3 ianuarie, sunt 15 zile, două săptămâni şi jucăm cu Oţelul. Ei trebuie să îşi menţină condiţia fizică în alt mod, nu la fotbal pe parchet”, a spus Pancu.

