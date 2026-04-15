Unde a fost surprins Mirel Rădoi după ce s-a decis că pleacă de la FCSB. Foto

ADVERTISEMENT

Deși FCSB a obținut o victorie clară în ultima etapă, 4-0 cu Oțelul, apele nu sunt neapărat liniștite la campioana României. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Mirel Rădoi nu va continua pe banca roș-albaștrilor la sfârșitul sezonului, deranjat fiind de remarcile făcute de Gigi Becali. Antrenorul, deși hotărât în privința viitorului, a fost prezent miercuri la antrenamente, așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Mirel Rădoi s-a supărat pe Gigi Becali. De la ce a pornit tot scandalul

Toată drama a început cu o declarație dată de Gigi Becali. Omul de afaceri a promis că nu se va băga peste Mirel Rădoi și nu va veni cu nicio sugestie. Acesta este și motivul pentru care tehnicianul a acceptat propunerea campioanei României și a semnat contractul.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a intrat în direct și a spus că, indiferent dacă Rădoi va vrea sau nu, Vlad Chiricheș, veteranul campioanei României, nu va juca într-un eventual baraj pentru cupele europene, întrucât nu ar mai face față din punct de vedere fizic.

Mirel Rădoi, prezent la antrenamentul FCSB, după ce a decis că pleacă

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că antrenorul va pleca de la cârma roș-albaștrilor la finalul sezonului, indiferent dacă duce sau nu echipa în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Miercuri, Mirel Rădoi a coordonat primul antrenament la FCSB după vacanța de Paște și după declarațiile date de Gigi Becali, așa cum FANATIK a dezvăluit. Antrenorul a fost surprins destul de concentrat la ședința de pregătire, în timp ce jucătorii au tras din greu. Vezi video. Urmează un meci complicat cu Farul, o echipă care are nevoie neapărată de rezultate pentru a nu ajunge în zona roșie a clasamentului.