Unde a fost surprins Ngezana la nici 24 de ore de la FC Botoșani – FCSB. I-a luat exemplul lui Marius Șumudică! Foto

Siyabonga Ngezana nu a mai jucat un meci oficial pentru FCSB din luna ianuarie, după ce a refuzat să se opereze. Unde a fost prezent fundașul din Africa de Sud.
Alex Bodnariu
05.04.2026 | 09:15
Ce se întâmplă cu Ngezana? Fundașul nu mai prinde minute la FCSB. Unde a fost prezent după meciul cu FC Botoșani
Siyabonga Ngezana nu trece prin cea mai fericită perioadă. Fundașul sud-african, care sezonul trecut a fost unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB, nu mai prinde minute la echipa din Capitală. Medicii i-au descoperit o accidentare la genunchi, însă stoperul a refuzat să se opereze. Vineri seară, acesta a rămas pe bancă în meciul de la Botoșani, iar a doua zi a postat o fotografie de la turneul de tenis Țiriac Open.

Din luna ianuarie, Siyabonga Ngezana nu a mai jucat pentru campioana României. În urma unor investigații, medicii au descoperit o problemă la menisc la fundașul din Africa de Sud. Se pare că stoperul a refuzat să recurgă la o intervenție chirurgicală, întrucât nu a vrut să treacă printr-o perioadă lungă de recuperare.

Dacă s-ar fi operat, Ngezana ar fi ratat, cel mai probabil, Campionatul Mondial din vara viitoare. Fundașul speră să joace la FCSB pentru a primi o convocare din partea selecționerului Africii de Sud. Rămâne însă de văzut care va fi ritmul său de joc, întrucât de trei luni nu a mai prins minute pe teren.

Siyabonga Ngezana s-a relaxat la Țiriac Open la o zi după meciul cu FC Botoșani

La meciul cu FC Botoșani de vineri seară, Ngezana a fost lăsat în tribună. Fundașii celor de la FCSB, în frunte cu Andrei Duarte, s-au întrecut în gafe, iar campioana României a pierdut jocul din etapa a 3-a a play-out-ului, cu scorul de 2-3.

A doua zi după meciul de la Botoșani, Ngezana a postat pe rețelele de socializare o fotografie de la turneul de tenis din București, Țiriac Open. Fundașul de la FCSB a profitat de câteva ore libere și a mers să vadă meciul dintre Mariano Navone și Botic van de Zandschulp. Și Marius Șumudică a fost prezent la turneul de la București. Antrenorul chiar s-a remarcat prin indicațiile pe care încerca să le transmită jucătorilor.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
