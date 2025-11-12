Unde a fost surprins starul lui Juventus care e dat dispărut de 536 de zile

ADVERTISEMENT

Arkadiusz Milik, atacantul polonez de la Juventus, nu a jucat deloc în acest sezon, dar nici în stagiunea trecută.

Ce se întâmplă cu Arkadiusz Milik

Fotbalistul de 31 de ani mai are contract cu gruparea torineză până în vara anului 2027 și nu se știe dacă va mai îmbrăca vreodată tricoul formației italiene. Ultimul meci oficial jucat de atacantul polonez a fost pe 25 mai 2024, contra celor de la Monza, în Serie A, iar de atunci acesta pare că a dispărut de tot din lumea fotbalului, fără a exista o explicație clară cu privire la situația sa.

Acum, presa din țara sa se întreabă dacă Milik e aproape de retragere sau își mai dorește să joace fotbal. Se pare că au fost mai mulți factori care au dus la absența sa îndelungată. Anumite accidentări, neînțelegeri cu șefii clubului și cu antrenorii lui Juventus, cât și refuzul de a-și rezilia contractul cu „Bătrâna Doamnă”, acolo unde are un salariu destul de generos, nu mai puțin de 2,5 milioane de euro pe an. Acum, se pare că o accidentare nedezvăluită este problema cea mai recentă .

Unde a fost văzut ultima dată Arkadiusz Milik

Atacantul nici măcar nu se mai antrenează cu prima echipă a lui Juventus de ceva timp și a fost surprins la un meci al lui Carlos Alcaraz, noul star din lumea tenisului. De altfel, cei doi au făcut și o poză, care a fost postată pe rețelele sociale, iar fanii au părut mirați de apariția în public pe care polonezul a avut-o. „Nu mai știam nimic de Milik, uite că a dat fotbalul pe tenis”, a scris un suporter al lui Juventus.

Milik 🤝 Alcaraz | — ATP Tour (@atptour)

Arkadiusz Milik a semnat cu Juventus în vara anului 2022, când a fost împrumutat de la Olympique Marseille. Polonezul a avut evoluții bune și a fost luat definitiv de gruparea italiană un an mai târziu, când aceștia au plătit pentru serviciile sale 7,3 milioane de euro. De-a lungul carierei, acesta a mai jucat pentru formații importante, precum Napoli, Bayer Leverkusen sau , însă mereu a dat senzația că putea să ofere mai mult.