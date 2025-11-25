Unde a fost surprinsă Simona Halep. Fostul numărul 1 mondial din tenis nu s-a uitat la bani pentru noua achiziție

ADVERTISEMENT

Simona Halep este în vizorul oamenilor, chiar dacă s-a retras din circuitul competițional. Unde a fost surprinsă recent vedeta, care a fost numărul 1 mondial din tenis. Nu s-a uitat la bani când a luat în calcul această achiziție.

Simona Halep, văzută în timp ce își face cumpărăturile

Fosta campioană a tenisului este în vizorul românilor, indiferent de activitățile sale. Simona Halep, care a atins prima poziție în clasamentul mondial WTA, între anii 2017 – 2019, de două ori, este o persoană foarte activă.

Își dorește să se bucure de micile plăceri ale vieții de când a renunțat la sport. Oamenii o văd frecvent în diferite locuri, cum ar fi la concerte sau în sălile de cinema, însă acum a fost surprinsă într-o altă locație din București.

Concret, fosta mare jucătoare de tenis, originară din Constanța, petrece mult timp în Capitală. Așa se face că a fost filmată într-un mall cunoscut din oraș. Acolo nu a mers singură, ci însoțită de mama sa, Tania.

Potrivit , cele două au bifat o sesiune de cumpărături. Simona Halep a scos din buzunar o sumă importantă pentru o pasiune mai veche. A vorbit despre ea în urmă cu ceva timp. Acum și-a făcut un moft.

A decis să facă o schimbare, dorind să aibă un nou telefon mobil. Și-a achiziționat un iPhone 17, care are un preț de pornire de la 4.700 de lei, pentru modelul de bază. Pasionații știu că modelul Pro este scos la vânzare cu aproape 6.700 de lei.

De asemenea, modelele mai avansate, cu o capacitate de stocare de 1 TB, pot ajunge inclusiv până la valoarea de 10.000 de lei. Prin urmare, și-a dorit un upgrade în ceea ce privește telefonul pe care îl folosește.

Simona Halep, despre pasiunile sale

„Cred că am toate modelele de telefoane acasă, așa că da, pot să zic că telefoanele și ceasurile sunt lucrurile pe care le colecționez”, a declarat la un moment dat, Simona Halep, despre pasiunile sale, conform .

are o avere uriașă de pe urma sportului și nu este deloc de mirare că a investit în astfel de pasiuni. Dubla campioană de Grand Slam nu este o persoană care să cheltui bani pe haine de lux, la shopping purtând un trening deschis la culoare.

Echipamentul aparține sponsorului care i-a fost aproape în ultimii ani de activitate competițională. A semnat cu această firmă în anul 2018 și de atunci a fost văzută adesea purtând hainele lejere și extrem de confortabile.