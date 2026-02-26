Unde a fost văzut Marius Urzică, în timpul finalei de la Power Couple. A fost însoțit de soția sa, Simona

ADVERTISEMENT

Marius Urzică și soția sa, Simona, au pierdut finala de la Power Couple, în favoarea lui Oase și a iubitei sale, Maria Pitică. Iată unde a fost văzut fostul mare gimnast alături de femeia cu care are o relație sentimentală de 18 ani.

Ce a făcut Marius Urzică când rula finala de la Power Couple

Power Couple s-a încheiat și câștigătorul a fost desemnat. Ediția din 25 februarie 2026 a adus în finală doar trei cupluri, unul dintre acestea fiind Marius Urzică și .

Celebrul sportiv român și soția sa, Simona, nu au urmărit finala de pe micile ecrane, din fața televizorului. Știind cel mai probabil cine iese învingător în cadrul competiției de la Antena 1 au mers la un eveniment important.

Au fost văzuți zâmbitori și îmbrăcați la patru ace la Gala „Oameni Mari cu Suflet de Copil”. Aceasta s-a desfășurat la Ateneul Român din București, chiar în timp ce telespectatorii vizionau probele prin care trec concurenții, în Malta.

Renumitul campion olimpic nu a putut rata acest eveniment notabil. Marius Urzică a urcat pe scenă pentru a susține inițiativa „Sport și Performanță”. Așadar, s-a numărat printre invitații de onoare alături de alte nume grele.

Printre cele mai cunoscute s-au aflat Părintele Arhimandrit Ciprian Grădinaru – Spiritualitate și Irina-Margareta Nistor – Educație prin Film. De asemenea, pe listă s-a numărat fundația Hope and Homes for Children România – Campanie Socială.

Cristina Gîrniceanu – Teatru pentru Copiii Hipoacuzici, Gașca Zurli – Educație prin Joacă și Parenting,

HOSPICE Casa Speranței – Îngrijiri Paliative pentru Copii și Alessandra Stoicescu – Media cu Impact Social nu au lipsit.

Marius Urzică, laude din partea soției sale

Au pierdut finala de la Power Couple, însă Marius Urzică și Simona au câștigat inimile oamenilor. Telespectatorii s-au îndrăgostit de ei și au rezonat cu povestea lor de dragoste. Internauții au lăsat numeroase comentarii în online.

Cu toate că nu a urmărit emisiunea de acasă, de pe canapea, partenera fostului gimnast a distribuit un mesaj sugestiv. I-a îndemnat pe fani să vadă ultima ediție, dar nu a uitat de sportivul cu care

Imediat ce a urcat pe scena de la Ateneul Român, aceasta a transmis cât de multă apreciere are pentru campionul olimpic. Și-a exprimat recunoștința pentru implicarea de care dă dovadă atunci când antrenează în sala de gimnastică.

„Felicitări, dragul meu, continuă să crezi și să crești multe generații de copii, viitori campioni”, este mesajul pe care l-a lăsat Simona, soția lui Marius Urzică, la secțiunea Stories de pe Instagram.

Discursul emoționant din finala Power Couple

Înainte de a afla ultima probă de la Power Couple, Dani Oțil a ținut o prelegere înduioșătoare. Discursul prezentatorului de la Antena 1 a fost unul care i-a uimit pe concurenți, făcând trimitere la situația în care se vor afla în lupta pentru premiul cel mare.

„Împreună am râs, am lăcrimat, ne-am adus aminte de lucruri, dar cel mai important este că am rezistat. Mai avem puțin și aflăm cine pleacă acasă cu premiul, dar mai ales cu titlul!

Proba de astăzi ne arată câteva calități ale cuplului vostru. În primul rând e vorba de ambiție: trebuie să strângem din pumni, ca în viață, să trecem prin unele, prin altele. Să ne privim în ochi când ne e greu și, mai ales, să rezistăm!

Dragii mei, veți fi poziționați la orizontală acolo sus, față în față. Pe toată durata probei veți căra, ca în viață, niște bagaje”, a spus moderatorul competiției filmate în Malta, Dani Oțil, conform .

”Greutățile sunt niște lingouri de aur”

„Veți căra amintiri, dorințe, visuri, speranțe, mici probleme ale vieții. Le veți căra pe tot parcursul probei. Noi le-am transformat într-o metaforă și le-am numit cele patru anotimpuri.

După fiecare patru anotimpuri trecem într-un alt an de relație și se adaugă alte greutăți. În mod simbolic, greutățile sunt niște lingouri de aur, dar să nu vă gândiți la ele doar ca la niște bani, ci ca la adevăratele greutăți pe care le cărați cu voi până la adânci bătrâneți.

Câștigă cuplul care rezistă cel mai mult acolo sus. Este probă de cuplu, ne bazăm pe amândoi. Dacă unul scapă toarta bagajului, proba se încheie pentru amândoi”, a completat Dani Oțil, mai arată sursa citată.