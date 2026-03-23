Unde a fost văzută actuala iubită a lui Kylian Mbappe. Locul în care se afla Ester Exposito

ADVERTISEMENT

Kylian Mbappe nu a reușit să iasă în evidență în partida în care Real Madrid a învins-o pe Atletico Madrid, încheiată cu scorul de 3-2. Are însă liniște acasă, acolo unde pare să-i meargă de minune. Iată unde a fost văzută actuală iubită a starului

Locul unde a fost surprinsă partenera lui Kylian Mbappe

Vă readucem aminte că Ester Exposito (26 ani), o actriță extrem de cunoscută cu origini în Spania, este noua cucerire a galacticului. Frumoasa blondină nu a făcut nicio declarație în privința legăturii sentimentale cu sportivul francez. Cu toate acestea, a atras toate privirile asupra sa după ce a ajuns pe stadion. A fost văzută pe Santiago Bernabeu, unde a urmărit cu sufletul la gură partida dintre Real Madrid și Atletico Madrid, scor 3-2.

ADVERTISEMENT

Tânăra a purtat o ținută simplă, dar elegantă. Îmbrăcată cu un pulover alb și cu un palton deschis la culoare, aceasta a reușit să fie în vizorul tuturor. Spectatorii și-au dat coate când au observat că vedeta nu este singură, ci însoțită de un coleg. Potrivit , este vorba de un actor pe nume Sergo Mono.

Cei doi artiști au împărțit platoul de filmare în numeroase producții. Cu zâmbetul pe buze, vedeta a fost atentă la ce se întâmplă pe teren, chiar dacă iubitul ei a jucat doar o perioadă scurtă. .

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, actrița a lăsat impresia că nu mai este la început de relație cu fotbalistul francez. Ester Exposito a fost filmată alături de jucător prima oară în perioada în care acesta se recupera la Paris, în urma accidentării la genunchi. Tânăra a participat tot atunci și la Săptămâna Modei.

ADVERTISEMENT

Cu cine s-a iubit anterior Kylian Mbappe

Kylian Mbappe este un fotbalist care , așa cum s-a întâmplat în urmă cu o lună, la Real Madrid – Manchester City 3-0. În schimb, în viața privată încearcă să fie discret și să nu ofere prea multe informații despre relațiile amoroase.

Puțini fani știu că a avut o legătură apropiată cu Ines Rau, considerată a fi primul model transgender. Ulterior, după despărțire și-a găsit liniștea în brațele unei tinere care are doi copii cu un fost fotbalist de la PSG. E un model celebru, originar din Belgia.

ADVERTISEMENT

Concret, este vorba de Rose Bertram care a fost multă vreme iubita lui Gregory van der Wiel. Modelul belgian și Kylian Mbappe s-au cunoscut în Paris. Mai târziu, tânăra i-a fost alături internaționalului francez la turneul final din Qatar.