Unde a fost văzută actuala iubită a lui Kylian Mbappe. Locul în care se afla Ester Exposito

Kylian Mbappe nu a reușit să iasă în evidență în partida în care Real Madrid a învins-o pe Atletico Madrid, încheiată cu scorul de 3-2. Are însă liniște acasă, acolo unde pare să-i meargă de minune. Iată unde a fost văzută actuală iubită a starului
Vă readucem aminte că Ester Exposito (26 ani), o actriță extrem de cunoscută cu origini în Spania, este noua cucerire a galacticului. Frumoasa blondină nu a făcut nicio declarație în privința legăturii sentimentale cu sportivul francez. Cu toate acestea, a atras toate privirile asupra sa după ce a ajuns pe stadion. A fost văzută pe Santiago Bernabeu, unde a urmărit cu sufletul la gură partida dintre Real Madrid și Atletico Madrid, scor 3-2.
Tânăra a purtat o ținută simplă, dar elegantă. Îmbrăcată cu un pulover alb și cu un palton deschis la culoare, aceasta a reușit să fie în vizorul tuturor. Spectatorii și-au dat coate când au observat că vedeta nu este singură, ci însoțită de un coleg. Potrivit Tribuna, este vorba de un actor pe nume Sergo Mono.
Cei doi artiști au împărțit platoul de filmare în numeroase producții. Cu zâmbetul pe buze, vedeta a fost atentă la ce se întâmplă pe teren, chiar dacă iubitul ei a jucat doar o perioadă scurtă. A fost introdus în meci abia în minutul 64 în locul lui Thiago Pitarch. Kylian Mbappe nu a dat niciun gol.
Mai mult decât atât, actrița a lăsat impresia că nu mai este la început de relație cu fotbalistul francez. Ester Exposito a fost filmată alături de jucător prima oară în perioada în care acesta se recupera la Paris, în urma accidentării la genunchi. Tânăra a participat tot atunci și la Săptămâna Modei.
Kylian Mbappe este un fotbalist care se exteriorizează după meciurile în care joacă, așa cum s-a întâmplat în urmă cu o lună, la Real Madrid – Manchester City 3-0. În schimb, în viața privată încearcă să fie discret și să nu ofere prea multe informații despre relațiile amoroase.
Puțini fani știu că a avut o legătură apropiată cu Ines Rau, considerată a fi primul model transgender. Ulterior, după despărțire și-a găsit liniștea în brațele unei tinere care are doi copii cu un fost fotbalist de la PSG. E un model celebru, originar din Belgia.
Concret, este vorba de Rose Bertram care a fost multă vreme iubita lui Gregory van der Wiel. Modelul belgian și Kylian Mbappe s-au cunoscut în Paris. Mai târziu, tânăra i-a fost alături internaționalului francez la turneul final din Qatar.