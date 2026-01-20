Sport

Unde a fost Vlad Chiricheș cu o seară înainte să accepte rezilierea contractului cu FCSB

Vlad Chiricheș nu mai continuă la FCSB! Unde s-a aflat fundașul central în seara de dinainte ca soarta lui să fie stabilită
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.01.2026 | 20:05
Vlad Chiricheș a acceptat să-și rezilieze contractul cu FCSB. Foto: Sport Pictures
Meciul de la Mioveni cu FC Argeș, pierdut de FCSB cu scorul de 0-1, a fost ultimul pentru Vlad Chiricheș la echipa roș-albastră și, cel mai probabil, ultimul din cariera sa profesionostă. La scurt timp după încheierea acelei partide, Gigi Becali a lăsat de înțeles că a fost din nou dezamăgit de evoluția fundașului centrali și că ar vrea astfel, iar, să se despartă de el.

Unde a mers Vlad Chiricheș cu o seară înainte să își dea acordul să rezilieze contractul cu FCSB

Ulterior, în direct la FANATIK SUPERLIGA, patronul campioanei României a confirmat această chestiune. El a nuanțat și a dezvăluit că i-a transmis lui Mihai Stoica să ajungă la un acord cu fotbalistul pentru rezilierea contractului său. Iar în cursul zilei de marți, de asemenea la FANATIK SUPERLIGA, realizatorul Cristi Coste a informat că Vlad Chiricheș a acceptat să își încheie acum înțelegerea cu FCSB. 

Din primele informații, se pare că fostul căpitan al naționalei României nu va continua în club nici pe o poziție de conducere, așa cum se vehicula la un moment dat. Asta pentru că el și-ar dori foarte mult să înceapă un drum în antrenorat. Cel mai probabil, plecarea de la echipa roș-albastră va fi sinonimă și cu retragerea lui Chiricheș din activitatea de fotbalist profesionist.

Cu doar o zi înainte ca această despărțire a sa de campioana României să devină un fapt confirmat, Vlad Chiricheș a petrecut o seară în oraș alături de soția sa, Sabrina, și câțiva prieteni, printre care și Cornel Râpă, fostul fundaș dreapta de la Oțelul Galați și FCSB, printre altele.

Fundașul central, în sala Teatrului Național București la piesa „Dragi părinți”

În seara zilei de luni, 19 ianuarie, ei au mers la Teatrul Național București și au asistat la piesa „Dragi părinți”, regizată de Toma Dănilă și pusă în scenă de nume grele din teatrul românesc, precum Carmen Tănase, Medeea Marinescu, Marius Manole, Marius Bodochi și Șerban Pavlu.

Vlad Chiricheș Teatrul Național București
Postarea făcută pe Instagram de soția lui Vlad Chiricheș

 

Vlad Chiricheș, compătimit după decizia luată de FCSB în cazul său

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a opinat că experimentatul fundaș central ar fi meritat un alt tratament din partea clubului roș-albastru: „Păcat, îmi pare rău pentru Chiricheș, și pentru ce a însemnat el la FCSB, dar și pentru perioada asta după reîntoarcerea lui din străinătate. Cred că merita un altfel de tratament!”. 

