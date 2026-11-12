Sport

Unde a fost zărit Dan Petrescu după ce l-a propus pe Curelea la FCSB

Mihai Dragomir
12.11.2026 | 20:20
Unde a fost zarit Dan Petrescu dupa ce la propus pe Curelea la FCSB
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Dan Petrescu, apariție neașteptată după ce l-a propus pe Costin Curelea la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
Dan Petrescu, apariție total neașteptată după ce l-a propus pe Costin Curelea la FCSB. Cu cine s-a fotografiat antrenorul român.
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După ce l-a propus pe Costin Curelea la FCSB, Dan Petrescu și-a făcut apariția într-un loc neașteptat. „Bursucul” s-a fotografiat alături de actorul Florin Piersic Jr. după cel mai recent spectacol susținut în București. Însuși actorul a fost cel care a postat fotografia cu antrenorul român.

Dan Petrescu, fotografiat alături de Florin Piersic Jr.

FANATIK a aflat culisele mutării lui Costin Curelea la FCSB și rolul important pe care l-a avut Dan Petrescu în decizia lui Gigi Becali. Fostul antrenor al CFR-ului este cel care l-ar fi recomandat pe fostul selecționer de la U21 patronului roș-albaștrilor. La scurt timp după ce a intervenit în situația de la echipa bucureșteană, Dan Petrescu a decis să se relaxeze participând la unul dintre spectacolele actorului Florin Piersic Jr. Este vorba de Freak Show vol. 2, care a avut loc pe 10 noiembrie 2026, la Teatrul Național București.

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La zece ani după ultima reprezentație a spectacolului SEX DRUGS ROCK AND ROLL (premiul UNITER pentru cel mai bun actor al anului 2002), Florin Piersic Jr. a revenit cu spectacolul FREAK SHOW. Realizat după un material scris chiar de către actor, în regia și interpretarea sa, FREAK SHOW este un one-man-show unic în România. Florin Piersic Jr. interpretează 13 personaje.

De la miliardar de carton, muncitor pe șantier, bancher, pensionar, producător de film, profesor până la homeless. „După Freak Show, cu un prieten bun și o LEGENDĂ. Respect unui public extraordinar de grozav”, a fost mesajul lui Florin Piersic Jr., care a postat pe contul personal de Instagram o fotografie cu el, un bun prieten și Dan Petrescu.

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Dan Petrescu, tot mai prezent în București. Care este ultima ofertă primită

Dan Petrescu a fost în centrul mai multor apariții publice în ultimele luni. Antrenorul român a fost în tribune la mai multe meciuri din SuperLiga, dar și la partidele echipei naționale. Tehnicianul a susținut recent că va reveni în fotbal abia din vara anului viitor, însă FANATIK a aflat că ofertele curg una după alta pentru serviciile sale. Din informațiile FANATIK, Petrescu a primit cel puțin două propuneri în ultima perioadă, ultima ofertă clară venită pe adresa fiind din China. Ultima experiență a lui Dan Petrescu în antrenorat s-a consumat la CFR Cluj, de unde a plecat în august 2025, după o înfrângere cruntă cu Hacken din Suedia, 2-7, în play-off-ul Conference League.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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