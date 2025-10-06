Unde a greșit Mirel Rădoi: “A pierdut de 3 ori!” Horia Ivanovici trage concluziile pragmatice după derby-ul FCSB – U Craiova 1-0

a venit pentru Universitatea Craiova cu un nou eșec, pe terenul celor de la FCSB. Moderatorul Horia Ivanovici a numit cele mai dure repercursiuni ale înfrângerii suferite de olteni, punându-l la zid pe antrenorul Mirel Rădoi.

Horia Ivanovici a spus unde a greșit Mirel Rădoi după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. „Antrenorii geniali… e mai greu să îi înțelegem noi!”

După eșecul cu Rakow în Conference League, Universitatea Craiova a sperat să repare ultimul rezultat cu o victorie pe terenul FCSB-ului, și să îi mențină astfel pe bucureșteni la o distanță considerabilă de puncte în clasament. Nu a fost să fie așa.

FCSB a câștigat cu 1-0 în fața unei Craiove care nu a început din primul minut cu Ștefan Baiaram, cel mai în formă fotbalist român din ultima perioadă. Întrebat la final de situația jucătorului său, Horia Ivanovici a spus ce a pierdut de fapt antrenorul român, pe lângă meciul propriu-zis.

„A fost o seară rea, nefastă pentru Mirel Rădoi. A reușit performanța să piardă de trei ori. A reușit într-o singură seară să piardă locul 1, după ce Craiova a dominat campionatul până acum și existau voci care spuneau că va câștiga titlul, pierde un meci, nu crucial, dar foarte important. Putea pierde orice meci, dar nu pe acesta.

Și mai pierde și un jucător, pe Baiaram. Nu că nu joacă, ci ca fotbalist exponențial, care făcea diferența. Nimeni nu a înțeles de ce a început Baiaram rezervă, numai Mirel Rădoi are tot felul de explicații SF tehnico-tactice, din punctul meu de vedere. Să ții pe bancă cel mai bun jucător din SuperLiga… cred că Gigi s-a bucurat acasă, în pat cu scufiță, când i-a spus Meme. Antrenorii geniali… e mai greu să îi înțelegem noi.

Baiaram nu mai joacă nimic de când nu mai este folosit de Mirel Rădoi. A pierdut un jucător exponențial al echipei în doar câteva partide, care practic nu mai înseamnă nimic pentru Universitatea Craiova, cel puțin la evoluțiile de până acum. Bineînțeles, lucrurile se pot schimba, pentru că Baiaram are valoare!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Mirel Rădoi, enervat la culme după FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Ce a spus despre Baiaram: „Ce mai vreți?”

Chestionat la finalul partidei de pe Arena Națională de ce a decis totuși să nu înceapă meciul cu Ștefan Baiaram, Mirel Rădoi și-a ieșit din fire. Antrenorul echipei din Bănie a avut declarații acide în fața reporterilor.

„Nu a fost nicio discuție între mine și Baiaram. Am mai lămurit. Dacă începem să inventăm lucrurile… Dacă am lămurit-o de două ori, de ce o inventați de trei ori? E a treia oară când mă întrebați. Am explicat la flash-interviu de ce nu l-am folosit pe Baiaram? Atunci ce mai vreți? Vorbesc aceleași lucruri și înainte și după?”, a fost o parte din afirmațiile făcute de Mirel Rădoi la flash interviu despre Baiaram.

