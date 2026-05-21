Unde a jucat fotbal Unai Emery, antrenorul care a câștigat de cinci ori Liga Europa. A împărțit vestiarul cu un român, căruia i-a “furat” mingea

Spaniolul Unai Emery este cel mai galonat antrenor din istoria Ligii Europa. După ce a reușit să câștige de trei ori această competiție alături de FC Sevilla, în ani consecutivi, 2014, 2015 și 2016, dar și la Villarreal, în 2021, el a făcut același lucru cu Aston Villa.

Unai Emery a jucat doar cinci meciuri în prima divizie

și au încununat un sezon de succes, în care sunt pe locul 4 în Premier League și au obținut dreptul de a juca direct în Liga Campionilor. Ascensiunea celor de la Villa, care au câștigat un trofeu european după 44 de ani, e strâns legată de numele lui Emery, antrenorul care a preluat-o în 2022. Tehnicianul de 54 de ani are o vastă experiență ca antrenor, dar a fost un fotbalist modest.

Emery s-a născut în Hondarribia/Gipuzkoa, Țara Bascilor. Mijlocaș stânga, el a fost produs al academiei de tineret a clubului Real Sociedad, dar nu a reușit să se impună cu adevărat în prima echipă. A jucat în cinci meciuri din La Liga, marcând împotriva echipei Albacete într-o victorie cu 8-1 pe teren propriu.

Acesta și-l amintește ca pe un jucător de picior stâng foarte rapid și care centra excelent. “Era un tip foarte tăcut. El a debutat într-un meci în care eu am reușit un hatt-trick. La final, arbitrul a venit și mi-a dat mingea, așa se obișnuia atunci. Și Unai m-a rugat să i-o dau lui, pentru că era primul lui meci. Tu o să mai dai goluri, eu nu știu dacă mai joc. Te rog, lasă-mă să o iau eu. Și i-am dat-o”, a povestit Craioveanu în podcastul “Hola La Liga”.

Cea mai bună perioadă a avut-o la Toledo

La 24 de ani, Emery a plecat de la Sociedad și a luat drumul ligii secunde. A semnet cu Toledo, unde a avut cea mai consistentă parte a carierei de fotbalist, cu 126 de meciuri jucate în patru ani. De acolo a trecut la Racing Ferrol, Leganes și s-a retras de la Lorca Deportiva, la vârsta de 32 de ani, după 215 meciuri în Segunda.

În 2002, Unai a semnat cu Burgos, dar a fost unul dintre jucătorii eliberați din contract, înainte de a juca vreun meci oficial din cauza lipsei de fonduri. Tatăl și bunicul antrenorului de la Villa, pe nume Juan și, respectiv, Antonio, au fost și ei fotbaliști, amândoi portari. Primul a jucat pentru mai multe cluburi din liga a doua, printre care Real Unión, în timp ce cel de-al doilea a evoluat pentru același club, dar în prima ligă.

Familia spaniolului a cumpărat un club de liga a patra

Unchiul lui Emery, Román, a jucat ca mijlocaș. În iulie 2021, familia Emery a finalizat preluarea clubului Real Unión, acum în liga a patra, iar fratele său, Igor, a devenit președintele clubului. Acolo joacă și Lander Emery, tot portar, care a evoluat și pentru echipa Under-21 a clubului Aston Villa între ianuarie 2024 și iulie 2025.

Dacă, la nivel de jucător, Unai Emery are o carieră modestă, ca antrenor lucrurile stau complet diferit. El și-a început cariera la Lorca Deportiva, ultima echipă pentru care a jucat. Ulterior, Unai a ajuns la Almeria, iar din 2008, când avea 37 de ani, a început ascensiunea sa. A trecut la Valencia, după care au urmat Spartak Moscova, Sevilla, PSG, Arsenal, Villareal și, din 2022, Aston Villa. Emery are 12 trofee în cariera sa.