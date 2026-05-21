Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Unde a jucat fotbal Unai Emery, antrenorul care a câștigat de cinci ori Liga Europa. A împărțit vestiarul cu un român, căruia i-a “furat” mingea

Aston Villa este noua deținătoare a Ligii Europa, englezii cucerind primul trofeu major sub comanda celui mai performant tehnician din istoria competiției
Catalin Oprea
21.05.2026 | 08:22
Unde a jucat fotbal Unai Emery antrenorul care a castigat de cinci ori Liga Europa A impartit vestiarul cu un roman caruia ia furat mingea
SPECIAL FANATIK
Unai Emery a jucat cinci meciuri pentru Real Sociedad FOTO facebook
ADVERTISEMENT

Spaniolul Unai Emery este cel mai galonat antrenor din istoria Ligii Europa. După ce a reușit să câștige de trei ori această competiție alături de FC Sevilla, în ani consecutivi, 2014, 2015 și 2016, dar și la Villarreal, în 2021, el a făcut același lucru cu Aston Villa.

Unai Emery a jucat doar cinci meciuri în prima divizie

Britanicii au surclasat fără drept de apel formația germană Freiburg, scor 3-0, și au încununat un sezon de succes, în care sunt pe locul 4 în Premier League și au obținut dreptul de a juca direct în Liga Campionilor. Ascensiunea celor de la Villa, care au câștigat un trofeu european după 44 de ani, e strâns legată de numele lui Emery, antrenorul care a preluat-o în 2022. Tehnicianul de 54 de ani are o vastă experiență ca antrenor, dar a fost un fotbalist modest.

ADVERTISEMENT

Emery s-a născut în Hondarribia/Gipuzkoa, Țara Bascilor. Mijlocaș stânga, el a fost produs al academiei de tineret a clubului Real Sociedad, dar nu a reușit să se impună cu adevărat în prima echipă. A jucat în cinci meciuri din La Liga, marcând împotriva echipei Albacete într-o victorie cu 8-1 pe teren propriu.

În sezonul 1995-1996, el a fost coleg la Sociedad cu Gică Craioveanu. Acesta și-l amintește ca pe un jucător de picior stâng foarte rapid și care centra excelent. “Era un tip foarte tăcut. El a debutat într-un meci în care eu am reușit un hatt-trick. La final, arbitrul a venit și mi-a dat mingea, așa se obișnuia atunci. Și Unai m-a rugat să i-o dau lui, pentru că era primul lui meci. Tu o să mai dai goluri, eu nu știu dacă mai joc. Te rog, lasă-mă să o iau eu. Și i-am dat-o”, a povestit Craioveanu în podcastul “Hola La Liga”.

ADVERTISEMENT
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să...
Digi24.ro
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor

Cea mai bună perioadă a avut-o la Toledo

La 24 de ani, Emery a plecat de la Sociedad și a luat drumul ligii secunde. A semnet cu Toledo, unde a avut cea mai consistentă parte a carierei de fotbalist, cu 126 de meciuri jucate în patru ani. De acolo a trecut la Racing Ferrol, Leganes și s-a retras de la Lorca Deportiva, la vârsta de 32 de ani, după 215 meciuri în Segunda.

ADVERTISEMENT
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în...
Digisport.ro
Florin Prunea l-a lovit și Poliția a apărut imediat: ”E unul afară în salvare, îl coase acum”. I-a făcut plângere penală

În 2002, Unai a semnat cu Burgos, dar a fost unul dintre jucătorii eliberați din contract, înainte de a juca vreun meci oficial din cauza lipsei de fonduri. Tatăl și bunicul antrenorului de la Villa, pe nume Juan și, respectiv, Antonio, au fost și ei fotbaliști, amândoi portari. Primul a jucat pentru mai multe cluburi din liga a doua, printre care Real Unión, în timp ce cel de-al doilea a evoluat pentru același club, dar în prima ligă.

ADVERTISEMENT

Familia spaniolului a cumpărat un club de liga a patra

Unchiul lui Emery, Román, a jucat ca mijlocaș. În iulie 2021, familia Emery a finalizat preluarea clubului Real Unión, acum în liga a patra, iar fratele său, Igor, a devenit președintele clubului. Acolo joacă și Lander Emery, tot portar, care a evoluat și pentru echipa Under-21 a clubului Aston Villa între ianuarie 2024 și iulie 2025.

Dacă, la nivel de jucător, Unai Emery are o carieră modestă, ca antrenor lucrurile stau complet diferit. El și-a început cariera la Lorca Deportiva, ultima echipă pentru care a jucat. Ulterior, Unai a ajuns la Almeria, iar din 2008, când avea 37 de ani, a început ascensiunea sa. A trecut la Valencia, după care au urmat Spartak Moscova, Sevilla, PSG, Arsenal, Villareal și, din 2022, Aston Villa. Emery are 12 trofee în cariera sa.

ADVERTISEMENT

 

Ghinion teribil pentru Neymar! Ce a pățit atacantul brazilian, după ce a fost...
Fanatik
Ghinion teribil pentru Neymar! Ce a pățit atacantul brazilian, după ce a fost inclus pe lista pentru Campionatul Mondial
Andrei Cristea a fost coleg cu starul lui Cristi Chivu în Germania și...
Fanatik
Andrei Cristea a fost coleg cu starul lui Cristi Chivu în Germania și face dezvăluiri de senzație: „Când l-am văzut, am crezut că e Hagi cu piciorul drept”
N-a strâns minute nici cât un singur meci. Ce se va întâmpla cu...
Fanatik
N-a strâns minute nici cât un singur meci. Ce se va întâmpla cu fostul campion din Superligă revenit cu surle și trâmbițe în România
Tags:
Parteneri
Dezvăluiri copleșitoare despre controversatul finanțator din Liga 1: 'A murit sărac! Mitică Dragomir...
iamsport.ro
Dezvăluiri copleșitoare despre controversatul finanțator din Liga 1: 'A murit sărac! Mitică Dragomir îi mai trimitea bani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!