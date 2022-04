Unde a lucrat Ramona Olaru înainte să fie celebră: ”Trebuia să fac niște bani”

Vedeta a oferit informații despre prima sa meserie și cum a reușit să strângă bani înainte să fie celebră. Tânăra originară din județul Călărași nu s-a sfiit să recunoască pașii pe care i-a făcut pentru a ajunge cine este acum.

Ramona Olaru, detalii despre meseriile pe care le-a avut. Cum a câștigat primii bani

Ramona Olaru (31 de ani) a lucrat ca picolo și apoi ca ospătar pentru o perioadă de aproximativ doi ani. Motivația avută de la momentul respectiv a fost faptul că-și dorea foarte mult să se mute în București.

„Am fost ospătăriță, dar am început ca picolo, la un restaurant în Drajna, județul Călărași. Eram o țărăncuță, nici fizic, nici moral, nici vestimentar nu eram ca acum. Băieții se luau de mine.

Am muncit ceva timp acolo, cred că vreo doi ani. Trebuia să fac niște bani, ca să plec la București. Am fost și la sapă, deci am început mult mai de jos”, a dezvăluit Ramona Olaru în emisiunea de la Antena 1, notează .

Asistenta de la Neatza muncește de la vârsta de 12 ani, părinții neavând nimic de spus în această privință pentru că aveau venituri modeste. Ulterior, peste ani buni și-a descoperit pasiunea pentru modă.

Ramona Olaru, studii. Este inginer agronom cu diplomă

Frumoasa blondină, care prezintă rubrica meteo în show-ul matinal, nu are studii în televiziune, însă a terminat Facultatea de Agronomie şi are un master în Inginerie. Ramona Olaru iubește tot ce ține de ferme și munca de la țară.

Mai mult decât atât, vedeta nu a uitat de unde a plecat și spune că în continuare poate merge la sapă sau la plantat diferite cereale sau plante. De altfel, acesta este motivul pentru care stă departe de centrul Capitalei.

„Eu pot să îți plantez porumb. Eu m-am mutat mai pe câmp, ca să nu uit de unde am plecat. Am căutat liniște. E pământ, nu am nimic. Eu vreau să plantez porumb primăvara asta și o să vorbesc cu vecinii mei.

Eu merg bine pe tocuri ca am mers mult pe arătură”, spunea Ramona Olaru în urmă cu ceva vreme, scrie .