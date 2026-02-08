Sport

Unde a mers Andrei Cordea la o zi după incidentele de la CFR Cluj – U Cluj 3-2. Atacantul lui Pancu a ales un loc special. Foto

Andrei Cordea a dezvăluit unde a mers a doua zi după meciul cu cântec dintre CFR Cluj și U Cluj. Vezi unde s-a postat fotbalistul „feroviarilor” după ce s-a contrat cu antrenorul Cristiano Bergodi.
Mihai Dragomir
08.02.2026 | 17:49
Unde a mers Andrei Cordea la o zi dupa incidentele de la CFR Cluj U Cluj 32 Atacantul lui Pancu a ales un loc special Foto
Unde a mers Andrei Cordea la o zi după CFR Cluj - U Cluj 3-2. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Andrei Cordea a fost în centrul atenției la finalul meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2, după ce s-a contrat puternic cu antrenorul Cristiano Bergodi. Unde a mers jucătorul „feroviarilor” a doua zi după evenimentele tulburătoare de la sfârșitul partidei din Gruia.

Andrei Cordea s-a refugiat într-un loc deosebit după CFR Cluj – U Cluj 3-2

Etapa 26 din SuperLiga a fost marcată de un conflict puternic iscat la finalul meciului câștigat de CFR Cluj cu 3-2 în fața rivalei U Cluj. Antrenorul Cristiano Bergodi a intrat pe teren și a făcut prăpăd.

Italianul a sărit să îl bată pe Andrei Cordea, după un schimb de replici pe finalul jocului. Situația a fost una extrem de delicată, reacțiile existând din ambele părți. A doua zi, fotbalistul s-a postat dintr-un loc special. El a fost la mănăstirea Dumbrava, situată la 55 de kilometri de Alba Iulia.

 

Andrei Cordea CFR Cluj - U Cluj 3-2
Unde a mers Andrei Cordea la o zi după CFR Cluj – U Cluj 3-2. Sursa Foto: Captură Instagram.

Fotbalistul CFR-ului îi atrăsese atenția lui Gigi Becali în vara anului trecut, când, la fel, s-a postat pe contul său de Instagram aflându-se la poarta unei mănăstiri.

Andrei Cordea a explicat schimbul de replici cu Cristiano Bergodi. Ce i-a spus antrenorului, de fapt

Fotbalistul român s-a prezentat la flash-interviul după meci și a explicat ce s-a întâmplat între el și Cristiano Bergodi. Ulterior, jucătorul și-a prezentat scuzele față de tehnician.

„Nu l-am înjurat pe Bergodi! Dacă dânsul crede că l-am înjurat sau am avut vreo treabă cu el, se înșeală. Nu am avut nicio treabă cu el. Când a fost treaba în corner, unde a fost implicat și Chipciu, Nistor era pe bancă și m-a înjurat fără motiv.

Ok, am căzut, nu s-a dat fault, dar el m-a înjurat de familie. L-am înjurat înapoi tot drumul înapoi spre teren, acesta este adevărul. Arătam către bancă, dar nu către antrenor.

Ce treabă să am cu Cristiano Bergodi? Vreau să îmi cer scuze față de el, îi port un respect și nu mi-aș permite să îl înjur”, a declarat Andrei Cordea, conform TV Digi Sport.

  • 26 de ani are Andrei Cordea
  • 1,8 milioane de euro valorează fotbalistul lui CFR Cluj
