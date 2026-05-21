Sport

Unde a mers Elias Charalambous după ce a refuzat oferta de la FCSB

Elias Charalambous, cel care a fost dorit înapoi la FCSB după plecarea lui Mirel Rădoi, a refuzat propunerea venită de la trupa bucureșteană, însă rămâne aproape de fotbal.
Catalin Oprea
21.05.2026 | 19:45
Unde a mers Elias Charalambous dupa ce a refuzat oferta de la FCSB
ULTIMA ORĂ
Elias Charalambous rămâne aproape de fotbal. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Liber de contract după ce și-a dat demisia de la FCSB după finalul sezonului regulat, în care nu a reușit calificarea în play-off, Elias Charalambous a avut mai multe propuneri, dar momentan a preferat să nu le accepte.

Charalambous a dat verdictul fără ezitare: „Trebuie să îmbunătățim mentalitatea!”

Elias Charalambous a refuzat să revină la FCSB și rămâne în continuare aproape de fotbal, în țara natală. Acesta a fost prezent în Cipru la un eveniment dedicat tinerilor fotbaliști, acolo unde a discutat cu jurnaliștii și a oferit perspectiva sa cu privire la ceea ce întâmplă în țară.

ADVERTISEMENT

„Există mult talent în Cipru și sper să-i văd imediat concurând la categoria de mai sus și la echipa națională masculină. Este ceva ce trebuie să aducem rezultatele corespunzătoare. Trebuie să îmbunătăţim în Cipru este mentalitatea.

De asemenea, noi antrenorii si cei mai experimentați în domeniul fotbalului trebuie să lucrăm pentru a ghida talentul care există în aceast moment. Ne-am ridicat nivelul în antrenorat în ultimii ani și școala a contribuit și ea la acest lucru. Sper că în următorii ani vom vedea mai mulți ciprioți antrenând în prima divizie”, a spus Elias Charalambous pentru presa din Cipru.

ADVERTISEMENT
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active...
Digi24.ro
Ruptură majoră între Rusia și cea mai mare țară din Asia Centrală. Active de miliarde de dolari au fost blocate la cererea Ucrainei

Marius Baciu a preluat-o pe FCSB

După ce nu au reușit să-l convingă pe Elias Charalambous, cei de la FCSB au ales o soluție de pe plan intern. Marius Baciu a fost convins de oficialii echipei și a venit la timp pentru a-i pregăti pe jucători pentru semifinala barajului de calificare în cupele europene, cu FC Botoșani. Tehnicianul a dezvăluit ce a discutat cu Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
FOTO Octavian Popescu a râs de alegerile lui Gică Hagi, iar la o...
Digisport.ro
FOTO Octavian Popescu a râs de alegerile lui Gică Hagi, iar la o oră distanță ”s-a făcut că plouă”

„Nu știu, poate Gigi Becali o să facă echipa cu mine. O să vedem cum va fi! Am niște discuții, mai ales pentru meciul ăsta vreau să mă ajute toată lumea. Mi s-a promit susținere totală, de data asta am eu nevoie de ei foarte mult, poate la un moment dat nu mai vreau, am nevoie de toți la meciul ăsta, sincer.. 

ADVERTISEMENT

Și Mirel Rădoi mă poate ajuta, poate îl apelez. Dar nu mi-a răspuns la mesaj, că l-am felicitat, când a venit el la FCSB, eram foarte bucuros pentru el. I-am zis ‘felicitări’ și nu mi-a răspuns. Să îi transmiteți că m-am supărat pe el. Nu vorbesc cu Charalambous, că nu prea știu engleză. Vorbesc cu Pintilii, îl iubesc”, a spus Baciu.

Negocieri secrete pentru antrenor nou la Farul: Sabău, în locul lui Stoican, indiferent...
Fanatik
Negocieri secrete pentru antrenor nou la Farul: Sabău, în locul lui Stoican, indiferent de rezultatul barajului cu Chindia!? Exclusiv
Claudiu Niculescu a plecat de la Unirea Slobozia! Anunțul oficial al clubului după...
Fanatik
Claudiu Niculescu a plecat de la Unirea Slobozia! Anunțul oficial al clubului după retrogradarea în Liga 2. Update
Dinamo, anunț oficial! Revine după accidentare chiar înaintea posibilului baraj pentru Conference League...
Fanatik
Dinamo, anunț oficial! Revine după accidentare chiar înaintea posibilului baraj pentru Conference League cu FCSB
Tags:
Parteneri
Fostul fotbalist l-a bătut pe Stelian Ogică: 'I-am dat câțiva pumni și i-am...
iamsport.ro
Fostul fotbalist l-a bătut pe Stelian Ogică: 'I-am dat câțiva pumni și i-am spart nasul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!