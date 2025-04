Unde a mers Jorge cu familia de Paște. Destinația exclusivistă pe care a ales-o artistul

Paștele se petrece mereu alături de familie, iar Jorge știe acest lucru. Drept dovadă, artistul a plecat împreună cu cei dragi într-o destinație uimitoare. Nu mulți români își permit să se relaxeze aici.

Unde și-a petrecut Jorge Paștele

Jorge a revenit în atenția publicului după participarea la Survivor, dar și datorită podcastului pe care îl moderează. Pentru că are o comunitate impresionantă de fani, artistul a decis să le arate tuturor cum a petrecut Paștele.

Atât Jorge, cât și familia lui sunt mari iubitori de vacanțe. Ori de câte ori le permite programul, artistul și cei dragi pleacă în câte o escapadă și scapă de rutină. În luna martie, de exemplu, , iar acum, se relaxează cu toții într-o altă destinație uimitoare.

Sărbătorile nu l-au găsit pe Jorge în țară, ci tocmai în Singapore. Artistul a zburat împreună cu fiul și soția lui spre destinația de vis unde au petrecut Paștele. Nu a uitat nici de cei de acasă, așa că a postat câteva imagini din vacanță.

Cei care îl urmăresc pe Jorge, sigur au observat că artistul se simte minunat alături de familie, în Singapore. Aflat departe de casă, Jorge le-a urat tuturor un ”Paște fericit!”.

Jorge și Ramona, unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz

formează un cuplu solid încă din 2013. Cei doi le-au demonstrat tuturor că relația lor este menită să reziste, chiar dacă mulți nu au crezut în conexiunea dintre ei.

Ramona este, fără doar și poate, femeia care i-a schimbat viața lui Jorge. Artistul a avut o perioadă tristă, în care a traversat momente dificile și a trebuit să se lupte cu adevărate traume. După cum recunoaște chiar el, lucrurile s-au schimbat în bine după ce a apărut Ramona în viața lui.

”Poate că nu vezi partea bună din prima, dar eu zic mereu că trebuie să aștepți să vezi și partea bună dintr-o situație. Chiar dacă nu îmi convine, îndur și caut acel lucru pozitiv. Am început să fiu așa odată cu relația cu Ramona.

Am descoperit asta împreună de la cursurile la care am fost, seminariile la care am participat de dezvoltare personală, dezvoltare management și așa mai departe, constelații familiale, hipnoză, hipnoterapie, am făcut absolut tot ce se putea face. Noi facem asta în continuare și asta ne-a ajutat să găsim partea bună în absolut orice ce se întâmplă.”, a spus artistul, potrivit