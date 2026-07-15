Unde a mers Neymar după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială. Imagini inedite cu iubita sa

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Neymar merge mai departe cu fruntea sus, chiar dacă sud-americanii au fost învinși de Norvegia în optimile Cupei Mondiale. Iată care este locul în care a mers fotbalistul după eșecul din planul profesional.

Neymar, vacanță inedită după eliminarea din CM 2026

La mai bine de o săptămână după ce Brazilia a fost scoasă din Campionatul Mondial 2026 Neymar (34 ani) a decis să ia o pauză de la fotbal. . Bărbatul l-a implorat să se mai gândească, mai ales că revenise după 3 ani la echipă.

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Mesajul disperat se pare că a fost ignorat, dar sportivul a recurs la o altă schimbare. A fost , iar acum a dezvăluit unde a plecat alături de partenera sa de viață, Bruna Biancardi, însărcinată cu al treilea copil. Sud-americanul a rămas în Statele Unite ale Americii, unde se bucură de momente plăcute.

Mai exact, cuplul a ajuns într-o destinație de vacanță unde distracția se ține până în zori. A ales să viziteze Las Vegas, unul dintre cele mai importante orașe din statul Nevada. Cu această ocazie, brazilianul a postat mai multe fotografii uimitoare în spațiul online. Pozele sunt însoțite de mesajul „Vegas, baby”.

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În multe dintre acestea iubita lui Neymar apare în prim-plan. Frumoasa șatenă a captivat audiența cu ținutele sale incitante, dar și cu silueta trasă prin inel. Vedeta este caracterizată drept superbă, majoritatea internauților urându-i toate cele bune. „Perfectă” sau „Cea mai frumoasă femeie însărcinată din Vegas”, au notat fanii de pe Instagram.

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”Se tem să vorbească despre el”

Foarte mulți oameni speră că Neymar va depăși dezamăgirea din Cupa Mondială 2026. Mulți își doresc să se răzgândească și să nu se retragă de la echipa națională a Braziliei. Unul dintre aceștia este Ronaldo Nazario care l-a îndemnat pe sportiv să nu mai pună presiune pe umerii săi. În plus, nu a uitat de sacrificiile pe care atacantul le-a făcut.

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În ultimii 2 ani a suferit mai multe accidentări care l-au ținut departe de teren. Pe de altă parte, Wesley Lopes da Silva este de altă părere. Fostul sportiv și-a exprimat decepția în ceea ce-l privește pe jucătorul celor de la Santos FC.

„În ceea ce-l privește pe Neymar, aici, în Brazilia, majoritatea companiilor și posturilor de televiziune se tem să vorbească despre el. Neymar însuși a cules ce a semănat. Nu a fost extrem de profesionist, nu s-a dedicat ca un sportiv profesionist. Cred că nu vom mai avea un Neymar, unul dintre cei mai talentați jucători pe care i-am văzut vreodată jucând.

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A preferat să devină o celebritate decât un sportiv profesionist. Știm că nu este ușor, dar la început l-am comparat pe Neymar cu Messi și Cristiano Ronaldo. Rezultatul este acolo, pentru toată lumea: două legende ale fotbalului mondial”, a spus Wesley, pentru .