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Unde a petrecut Harry Kane după ”dubla” reușită în Anglia – Croația 4-2: ”Este un mare fan”

Harry Kane (32 de ani) a avut un debut furtunos la Cupa Mondială, înscriind două goluri în meciul Anglia - Croația 4-2. Căpitanul insularilor a petrecut în stil mare după această victorie.
Traian Terzian
22.06.2026 | 10:23
Unde a petrecut Harry Kane dupa dubla reusita in Anglia Croatia 42 Este un mare fan
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Cum a petrecut Harry Kane (32 de ani) după victoria din întâlnirea Anglia - Croația 4-2. Sursă foto: colaj Fanatik
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Trupa lui Thomas Tuchel a început perfect turneul final și a câștigat partida Anglia – Croația 4-2. Cel mai bun jucător de pe teren a fost atacantul Harry Kane, care după ce a reușit o ”dublă” a plecat să petreacă.

Harry Kane, petrecere country după Anglia – Croația 4-2

La 48 de ore după victoria împotriva Croației, căpitanul naționalei Angliei a profitat de ziua liberă primită din partea selecționerului Thomas Tuchel și a mers, alături de coechipierii săi Dan Burn şi Jason Steele, la un concert de muzică country.

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”Am fost invitați să mergem să o vedem pe Ella Langley. Am fost singura persoană costumată și îmbrăcată cu pălărie de cowboy, blugi și tot felul de alte piese. Harry și Steeley au reușit să o întâlnească pe Ella înainte de concert, dar eu am apărut puțin mai târziu.

Am ratat ultimele trei melodii pentru că trebuia să ne întoarcem pentru ora de stingere și acest lucru care m-a dezamăgit puțin, pentru că acelea sunt cele mai bune piese ale ei”, a declarat Dan Burn, conform BBC.

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Cadoul lui Kane pentru cântăreața de muzică country

Fundașul lui Newcastle United a povestit faptul că atunci când Harry Kane pune muzică în hotelul unde sunt cazați pe durata Cupei Mondiale, în cele mai multe cazuri alegerile sale se îndreaptă către muzica country.

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”Harry este un mare fan al muzicii country. Există un pick-up în hotel și când este alegerea căpitanului, de cele mai multe ori pune muzică country. Ella cânta în West Palm Beach când am fost acolo, dar nu am putut merge pentru că nu ne-am fi putut întoarce pentru ora de stingere, așa că mă bucur că am avut o altă ocazie”, a mai spus Burn.

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Căpitanul naționalei Angliei a postat ulterior fotografii de la concertul unde a participat, iar într-un dintre ele apare alături de cântăreața Ella Langley. Harry Kane i-a făcut cadou un tricou al naționalei Angliei cu numărul 34 și cu numele artistei.

”Încântat să te cunosc @ellalangleymusic, mulțumim că ne-ai invitat! Spectacol uimitor, continuă să faci senzație!”, a fost mesajul postat de atacantul reprezentativei Albionului, pe contul de Instagram.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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