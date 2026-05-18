Unde a pierdut Universitatea Cluj titlul de campioană. Cele mai mari eșecuri din sezon pentru echipa italianului Bergodi

Universitatea Cluj a trăit cel mai bun sezon din istoria recentă a clubului. A ajuns în finala Cupei României și a fost pentru o perioadă scurtă de timp pe primul loc în play-off. Astfel, fanii sperau ca la finalul stagiunii să sărbătorească măcar câștigarea unui trofeu. Din păcate însă, „șepcile roșii” au ratat toate obiectivele importante.

Meciurile în care U Cluj a pierdut puncte decisive

Oficialii de la U Cluj au decis în toamnă să mute pe banca tehnică. Ioan Ovidiu Sabău este cel care dusese echipa în sezonul precedent în cupele europene. Acesta și-a dat demisia, întrucât considera că nu mai reușește să țină vestiarul unit. În locul său a fost numit Cristiano Bergodi.

Jocul ardelenilor a crescut exponențial. Dacă unii suporteri se gândeau chiar la scenariul în care echipa se va lupta pentru supraviețuire în prima ligă, odată cu numirea italianului pe banca tehnică rezultatele au început să apară. Astfel, „studenții” s-au calificat în play-off cu 54 de puncte, cu șase mai puține decât Universitatea Craiova.

În play-off, echipa lui Bergodi a avut un start excepțional. Acesta a culminat cu victoria din etapa a 4-a împotriva Universității Craiova, scor 4-0. Această victorie a transformat-o în principala candidată la titlu, cu un avans de trei puncte în fruntea clasamentului. Totuși, sărbătoarea nu a durat prea mult.

Înfrângerile cu Dinamo și CFR Cluj i-au costat titlul pe ardeleni

Prima lovitură a venit pe Arena Națională. Dinamo s-a impus cu 2-1 în fața Universității Cluj și a obținut prima victorie din play-off în fața singurei echipe care avea punctaj maxim. Dinamo a marcat de două ori în partea secundă, prin Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi. Clujenii au redus din diferență pe final prin Atanas Trică. „U” Cluj a ratat astfel șansa să se desprindă în fruntea SuperLigii. În timp ce Dinamo a obținut primul succes din play-off-ul sezonului 2025-2026.

La numai câteva zile distanță, U Cluj a suferit a doua înfrângere consecutivă. CFR Cluj a câștigat derby-ul cu Universitatea Cluj, scor 1-0, în etapa a șasea din play-off. „Studenții” au început meciul fără golgheterul Jovo Lukic, accidentat la încălzire. Diferența s-a făcut în repriza secundă, atunci când Andrei Cordea a deschis scorul și a stabilit și rezultatul final, în minutul 70. Rezultatul a fost și mai dureros prin efectul de clasament. Înfrângerea din derby o obliga pe Craiova să câștige la Mioveni pentru a urca pe primul loc. Oltenii au profitat imediat.

Cupa României, eșec dureros pentru echipa de pe Someș

Universitatea Craiova s-a impus la loviturile de departajare, după ce în cele 120 de minute niciuna dintre cele două finaliste nu a reușit să trimită balonul în plasa porții.

Problemele care au afectat echipa lui Bergodi

Declinul din finalul acestui sezon de SuperLigă nu a părut deloc accidental. Jucătorii nu au mai reușit să reziste oboselii, iar jocul în mare viteză implementat de Cristiano Bergodi nu a mai funcționat. În plus, schimbările de flancuri și incursiunile cu mingea la picior au lipsit în ultima perioadă.

La înfrângerea din Gruia cu CFR, antrenorul italian a explicat clar problemele echipei: „Oboseala s-a adunat în ultimele trei meciuri, nu am fost reactivi. Am închis spațiile, dar când aveam mingea nu ne mergea jocul. A fost un meci greu, ei au un stil bine conturat”, a declarat Cristiano Bergodi.

Un factor agravant a fost lipsa de experiență a lotului în situații de presiune maximă. U Cluj este un club fără niciun titlu în istoria sa la primul nivel. Presiunea unui sprint final pe două fronturi, campionat și Cupă simultan, a arătat că echipa nu are nici o bancă suficient de lungă și nici experiența unor cluburi obișnuite să lupte sezon după sezon pentru trofee.

Cum a ratat Universitatea Cluj momentele-cheie

Sezonul rămâne unul excelent pentru U Cluj, însă echipa nu a reușit să adauge niciun trofeu în vitrină. Jocul ardelenilor a fost adesea lăudat, însă pare că este nevoie de mai mult pentru a câștiga un titlu sau măcar Cupa României. Totuși, ardelenii vor reprezenta România în preliminariile Europa League.

Rămâne acum de văzut cum va gestiona conducerea perioada de transferuri din vară. Mai mulți jucători vor părăsi clubul. Pentru ca U Cluj să se bată anul viitor cu șanse reale la titlu, este nevoie de fotbaliști obișnuiți cu presiunea meciurilor cu miză uriașă.

Jucătorii care nu au confirmat în finalul sezonului

a fost, pe tot parcursul sezonului, motorul ofensiv al echipei. În ediția actuală a SuperLigii, atacantul are 18 goluri marcate și două pase decisive în cele 30 de meciuri jucate pentru U Cluj.

Absent încă de la încălzire în derby-ul cu CFR, echipa nu a mai avut soluții în atac. Bergodi a recunoscut problemele create de lipsa bosniacului: „E greu fără Lukic, ține de minge, ajută echipa, ține mingea sus. Am încercat și cu Gheorghiță, și cu Trică, dar nu e ușor. El e atacantul nostru, el termină fazele. Ăsta e principalul motiv pentru care am pierdut”.

De asemenea, Alexandru Chipciu, veteranul din defensiva „șepcilor roșii”, a părut sub nivel în acest final de sezon. Vârsta începe să se vadă și în cazul său. Deși rămâne unul dintre fotbaliștii români cu cea mai mare experiență, au existat momente în care a apărut depășit de ritmul jocurilor din play-off.