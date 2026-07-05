Sport

Unde a plecat Gigi Becali în vacanță. A ales un oraș din România

Unde a plecat, de fapt, Gigi Becali în vacanță. Patronul FCSB a ales un oraș superb din România ca loc de relaxare în această perioadă caniculară.
Iulian Stoica
05.07.2026 | 06:40
Unde a plecat Gigi Becali in vacanta A ales un oras din Romania
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Unde a plecat Gigi Becali în vacanță. A ales un oraș din România. Foto: Colaj Fanatik
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FCSB vrea să evite cu orice preț un sezon similar celui precedent, iar în acest sens se lucrează intens în perioada de mercato. Deși doar Ronny Labonne a fost prezentat oficial la echipă, Gigi Becali speră că Denis Drăguș și Florinel Coman se vor alătura lotului pregătit de Marius Baciu în această vară.

Unde a plecat Gigi Becali în vacanță

Gigi Becali a anunțat în dese rânduri faptul că își dorește un lot competitiv, mai ales în condițiile în care mai mulți fotbaliști importanți au părăsit-o pe fosta campioană în actuala perioadă de mercato. Totuși, cel care se ocupă de selecția jucătorilor este Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

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Cum în București este extrem de cald în această perioadă a anului, Gigi Becali a profitat de moment și și-a luat o bine meritată pauză. Este bine știut faptul că omul de afaceri preferă să meargă în concediu în România, ultima deplasare externă fiind în urmă cu aproape doi ani, la PAOK – FCSB.

Latifundiarul din Pipera a ales un loc recunoscut pentru a se relaxa: Techirghiol. Aflat într-o bine-meritată vacanță, Gigi Becali se bazează pe Mihai Stoica pentru recrutarea de jucători. Misiunea președintelui Consiliului de Administrație nu este una ușoară, însă omul de afaceri are încredere deplină în capacitățile acestuia.

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„Eu sunt la Techirghiol. Nu mă interesează, nu mă ocup. MM Stoica e cel care face tot. El știe ce se întâmplă cu transferurile. Eu nu știu”, a declarat Gigi Becali vizavi de jucătorii care vor veni la FCSB în perioada următoare, conform GSP.ro.

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Gigi Becali a construit o biserică la Techirghiol

Locația sa de odihnă nu a fost aleasă întâmplător. Gigi Becali a construit o biserică la Techirghiol, însă sfințirea acestea întâmpină probleme. În direct la FANATIK SUPERLIGA, omul de afaceri a transmis că mai multe ONG-uri au denunțat ridicarea lăcașului de cult.

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„Eu dacă ajungeam vreodată să conduc ţara asta desfiinţam toate ONG-urile alea vagaboante, care au făcut numai rău României. Acum eu nu pot să termin biserica, o biserică de lemn, pentru că a făcut sesizare nu ştiu ce asociaţie internaţională de fluturi. Biserica e făcută toată, trebuie să-i pun numai acoperişul, atât. Dar nu pot, din cauza unei specii de fluturi şi a unor pescăruşi speciali”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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