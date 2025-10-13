Unde a plecat Ianis Hagi la câteva ore după ce a fost decisiv în România – Austria 1-0! Întâlnire surpriză chiar în avion. Exclusiv

La câteva ore după ce a decis victoria României împotriva Austriei cu o pasă genială, Ianis Hagi a fost surprins într-o situație neașteptată în avion. Unde a zburat și cu cine s-a întâlnit fiul fostului mare fotbalist, Gică Hagi.

Ianis Hagi a părăsit România după victoria cu Austria!

Naționala României a obținut duminică, , scor 1-0, într-un meci disputat la București. Singurul gol al partidei a fost marcat de Virgil Ghiță, care a adus trei puncte uriașe pentru tricolori în campania de calificare.

Mijlocașul tricolor, Ianis Hagi, a fost titular în partida cu Austria și a avut o prestație importantă, contribuind la fazele ofensive și la menținerea posesiei. Chiar dacă nu a marcat, Ianis s-a implicat activ în joc, semn că a revenit complet la forma de dinaintea accidentărilor care i-au dat bătăi de cap în trecut.

Unde a plecat mijlocașul tricolor alături de întreaga familie

FANATIK are informații exclusive despre mișcarea surprinzătoare a jucătorului naționalei României. Am aflat unde a plecat Ianis Hagi după ce a părăsit țara, în cursul dimineții de luni, la doar câteva ore după victoria cu Austria.

Destinația aleasă nu este deloc întâmplătoare, , la Alanyaspor, formație din prima ligă turcă. Decizia de a merge direct acolo este una firească, având în vedere programul încărcat al clubului și meciurile importante care urmează în campionat.

De altfel, FANATIK a aflat detalii chiar de la Armin Nicoară, care s-a aflat în același avion cu internaționalul român. Artistul a povestit, în exclusivitate pentru publicația noastră, momentul întâlnirii cu Ianis Hagi.

„Am aterizat chiar în Antalya, am avut avionul la 11:00 din București. Ne-am întâlnit cu Hagi și cu Ianis în avion.

Era și cu soția, era și cu un copil mic. Cu mama lui. Nu știu exact dacă au venit în vacanță în Turcia sau s-au întors, Ianis fiind titular la o echipă aici”, a dezvăluit Armin Nicoară, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Ce momente private surprind viața fotbalistului în afara terenului?

Întâlnirea surprinsă de Armin arată și latura mai personală a lui Ianis Hagi, care, dincolo de golurile și pasele decisive din teren, rămâne apropiat de familie și de momentele simple, de zi cu zi.

„Noi am plecat direct de la eveniment, că aseară am cântat la Calafat. Cu copilul a fost un pic mai greu, dar a fost ok. Surprinzător, Amir nu a plâns deloc.

Când am făcut poza cu ei au fost chiar ok. Am avut locuri aproape, la câteva scaune. I-am felicitat pentru meciul de aseară. Am schimbat câteva vorbe și după aceea i-am întrebat dacă vor să facem o poză.

Eu eram împreună cu copilul. Ei tot tată-fiu. Am zis să fie o poză de familie. O amintire frumoasă”, a mai povestit celebrul saxofonist.

Cum a început povestea lui Ianis Hagi sub ochii „Regelui”?

Ianis Hagi s-a născut cu mingea la picior, chiar în perioada în care tatăl său, Gheorghe Hagi, scria istorie la Galatasaray. Crescut într-un mediu în care fotbalul era mai mult decât o pasiune, Ianis a făcut primii pași la Academia „Gheorghe Hagi”, acolo unde a fost format și modelat sub privirea atentă a „Regelui”.

Debutul la seniori a venit devreme, la doar 16 ani, în tricoul Viitorului Constanța. Execuțiile precise din afara careului, pasele filtrante și viziunea de joc l-au scos rapid în evidență, confirmând că are moștenirea fotbalistică a familiei.

În 2016, tânărul mijlocaș a făcut pasul spre Serie A, semnând cu Fiorentina. Experiența din Italia nu a fost una ușoară, a jucat minute puține, sub o presiune imensă, însă perioada petrecută acolo l-a ajutat să înțeleagă cerințele fotbalului mare.

Revenit la Viitorul, sub comanda tatălui său, Ianis a redevenit liderul echipei. Cu o evoluție constantă și o implicare totală, a condus jocul din teren, a demonstrat că este pregătit pentru un nou salt în carieră.

Cum a reușit să se impună în fotbalul european?

În 2019, Ianis Hagi a făcut un nou pas important, semnând cu Genk, campioana Belgiei. Acolo a bifat prezențe în Champions League și Europa League, experiențe care i-au oferit contactul direct cu fotbalul de cel mai înalt nivel.

După doar câteva luni, talentul său nu a trecut neobservat, iar Rangers Glasgow a insistat pentru transferul său. Mutarea în Scoția s-a dovedit a fi una dintre cele mai inspirate ale carierei. La Rangers, Ianis a devenit rapid un om de bază, contribuind decisiv la câștigarea titlului, marcând goluri importante. În 2023 a fost împrumutat la Deportivo Alavés, în La Liga, pentru a căpăta mai multă experiență într-un campionat de top.

Din 2025, Ianis Hagi a început un nou capitol al carierei sale, semnând cu Alanyaspor, în Süper Lig, revenind astfel în țara în care s-a născut și unde tatăl său a fost idol. În Turcia, Ianis este omul responsabil cu fazele fixe și pasele decisive.

Ianis Hagi, om de bază în tricoul tricolor

Ianis Hagi și-a început parcursul la echipele naționale de tineret ale României, de la U15 și U16 până la U21, demonstrând încă de la juniori că posedă talentul, tehnica și inteligența fotbalistică moștenite de la tatăl său, Gheorghe Hagi. Evoluțiile constante i-au adus debutul la echipa națională de seniori în noiembrie 2018, într-un meci oficial din UEFA Nations League împotriva Lituaniei.

De atunci, Ianis s-a impus treptat ca unul dintre jucătorii importanți ai tricolorilor, bifând peste 40 de selecții în echipa mare. În aceste partide, a demonstrat nu doar calități tehnice excepționale, ci și maturitate tactică, fiind adesea folosit în rol de mijlocaș ofensiv sau creator de joc. Cifrele sale la națională includ câteva goluri marcate și numeroase pase decisive.