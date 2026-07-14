Unde a plecat Vinicius Junior după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială. Imagine incendiară alături de iubita sa

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Descoperă în paragrafele următoare unde a plecat Vinicius Junior în vacanță. Fotbalistul brazilian apare într-o imagine incendiară alături de iubita sa. Cuplul are o legătură amoroasă ce durează de câteva luni bune.

Vinicius Junior, vacanță inedită după eliminarea Braziliei din CM 2026

Brazilia a fost scoasă din Campionatul Mondial 2026 de către fotbaliștii norvegieni, după o partidă încheiată cu scorul de 1-2. (26 ani), care se pare că a lăsat deoparte acest eșec și a decis că este momentul să-și încarce bateriile.

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Sportivul brazilian, care și-a aniversat ziua de naștere pe 12 iulie, are parte de un sejur de vis. A ajuns într-o țară căutată de foarte mulți turiști pentru apele sale limpezi și pentru peisajele care îți taie răsuflarea. A ales Italia, o peninsulă înconjurată exclusiv de mări care fac parte din bazinul Mării Mediterane.

Și unde mai pui că nu este singur în această deplasare, ci este însoțit de o gașcă foarte mare de prieteni. Cea care a ieșit în evidență este prezentatoarea Virgina Fonseca (27 ani) de care s-a despărțit recent. Vedeta este mama a trei copii, Maria Alice, Maria Flor și José Leonardo, dintr-o relație amoroasă anterioră. Tatăl celor mici este cântărețul brazilian Zé Felipe.

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Se pare, însă, că sportivul și moderatoarea TV au decis să mai dea o șansă poveștii de dragoste. Toată lumea a rămas uimită de această împăcare, dar și de o imagine incendiară prin care au dezvăluit că au făcut acest pas. Internauții au reacționat instant când au văzut cum s-au fotografiat Vinicius Junior și iubita sa.

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Vini Jr enjoying his summer in Italy ☀️ — Madrid Zone (@theMadridZone)

Cum au apărut Vinicius Junior și blondina

Într-o poză care circulă pe social media Virginia Fonseca stă în poala lui Vinicius Junior, care este așezat pe un scaun. Starul care apare cu telefonul mobil în mână, semn că este preocupat de cariera sa și de felul în care vor decurge lucrurile pentru el în perioada următoare.

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„Vini Jr. se bucură de vară în Italia”, este mesajul postat de Madrid Zone, pe rețeaua X. Postarea este însoțită de un emoticon sub formă de soare. „Nu s-au despărțit?”, „Vini are atracția supremă, câștigă atât pe teren, cât și în afara lui”, au scris internauții, pe aceeași rețea de socializare.

De asemenea, foarte mulți oameni au fost curioși în altă privință. Au vrut să afle de ce nu se întâlnește niciodată cu femei din comunitatea sa. Alții au glumit pe seama imaginii, sugerând că este realizată cu inteligența artificială. Mai mult, au fost și persoane care s-au amuzat pe altă temă. Au transmis că cel din brațele lui Vinicius Junior ar fi Erling Haaland, bineînțeles în spirit de glumă.

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„O întrebare sinceră: de ce jucătorii de culoare nu ies niciodată cu femei de culoare?” sau „Nu am văzut niciun fotbalist să iasă cu o fată de culoare sau să se căsătorească cu una. Mi se pare cam ciudat”, au transmis mai mulți internauți după ce au văzut poza cu Vinicius Junior și Virginia Fonseca.