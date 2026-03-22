Unde a pus președintele Federației Senegalului trofeul Cupei Africii după ce Maroc l-a câștigat la masa verde

Maroc a câștigat la masa verde Cupa Africii pe Națiuni, ediția 2025-2026, deși Senegal câștigase marea finală. Președintele Federației Senegalului a „arestat” mare trofeu.
Mihai Dragomir
22.03.2026 | 08:00
Ce se întâmplă cu trofeul Cupei Africii. Senegalul nu renunță la premiu. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Senegal a învins Maroc cu 1-0 în finala Cupei Africii după prelungiri, în urma unui scandal monstru. Totuși, la mijlocul lunii martie, Confederația Africană a decis că Maroc a câștigat la masa verde. Bassirou Diomaye Faye, președintele Federației Senegalului, a făcut o postare în mediul online prin care arată că nu va ceda trofeul.

Senegal nu cedează trofeul Cupei Africii. Ce a postat președintele Federației

Pe 20 ianuarie 2026, Senegal și Maroc se întâlneau în finala Cupei Africii. Cele două naționale au dus un adevărat război pe terenul de joc, în prelungirile primelor 90 de minute, senegalezii ieșind chiar de pe teren după ce arbitrul a acordat un penalty, în viziunea lor foarte ușor pentru marocani.

Totuși, după ce s-a întors să joace, Senegal avea să se impună atunci cu scorul de 1-0 și să ridice deasupra capului marele trofeu al Cupei Africii. Lucrurile nu au rămas însă așa, pierzătoarea având o reacție de ripostă. Federația Marocană de Fotbal a făcut apel la Confederația Africană, acuzând că senegalezii au încălcat regulamentul atunci când au ieșit de pe teren.

Ulterior,  În cursul zilei de marți, 17 martie 2026, Confederația Africană de Fotbal a informat că a admis apelul făcut de marocani, iar trofeul le revine acestora acum. Autoritățile din Senegal nu renunță însă la premiu. Bassirou Diomaye Faye a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie cu trofeul în spate, cât se poate de vizibil.

Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinat a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger"

„Încredințându-le jucătorilor drapelul național, le-am dat o misiune. Au îndeplinit-o cu brio, la sfârșitul unui meci epic, ducând culorile senegaleze pe vârful fotbalului african. Îi felicit pe Lionii noștri pentru această victorie istorică. În fața adversității și sub o presiune imensă, au luptat eroic, cu curaj, disciplină și solidaritate”, era mesajul oficialului senegalez imediat după victoria țării sale în finala Cupei Africii.

Donald Trump și-a trimis oamenii la "palatul" lui Gigi Becali: 2.000.000.000 $! Ce s-a întâmplat
Cum a reacționat Brahim Diaz după ce Maroc a câștigat Cupa Africii la „masa verde”, deși ratase de la 11 metri în marea finală

Brahim Diaz (26 de ani), jucătorul legitimat la Real Madrid, a fost autorul unei ratări incredibile de la punctul cu var. El putea decide finala cu Senegal încă din timpul regulamentar, mai ales că a avut 25 de minute timp să se gândească cum să execute, după ce jucătorii adverși au ieșit de pe teren în semn de protest.

Aripa dreaptă a decis să bată lovitura de pedeapsă cu o „Panenka”, însă a eșuat lamentabil, iar eșecul ulterior a cântărit enorm pe umerii săi. Ulterior, când a aflat că Maroc a câștigat trofeul la masa verde, fotbalistul a avut o explozie de bucurie, fiind surprins celebrând pe banca de rezerve al meciului Manchester City – Real Madrid 1-2.

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
