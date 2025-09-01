Sport

Unde ar putea ajunge fundașul dorit de FCSB, după ce Gigi Becali i-a închis telefonul în nas impresarului

Răsturnare de situație în privința lui Adrian Rus. După ce i-a fost propus lui Gigi Becali, la FCSB, stoperul ar putea ajunge la o altă echipă de tradiție
Cristian Măciucă
01.09.2025 | 19:15
Unde ar putea ajunge fundasul dorit de FCSB dupa ce Gigi Becali ia inchis telefonul in nas impresarului
ULTIMA ORĂ
Răstunare de situație în cazul lui Adrian Rus! Unde poate ajunge fundașul dorit de Gigi Becali la FCSB. FOTO: hepta.ro, colaj Fanatik

După CFR Cluj – FCSB 2-2, Gigi Becali a dezvăluit că vrea să mai transfere un stoper. Adrian Rus (29 de ani) i-a fost propus latifundiarului din Pipera, dar afacerea a picat rapid. Internaționalul român are acum toate șansele să continue în Italia.

Unde poate ajunge Adrian Rus după ce Gigi Becali a refuzat să îl ia la FCSB

Adrian Rus mai are contract cu Pisa până în vara lui 2026, dar fundașul român va pleca, cel mai probabil, de la gruparea din Serie A. Rus a fost aproape să ajungă în Serie B, la Sampdoria, dar, din rațiuni financiare, cele două cluburi nu au ajuns la un acord.

Pe fir a intrat însă o altă echipă din a doua ligă italiană. Este vorba despre Spezia. Cotidianul Gazzetta dello Sport, citat de pianetaserieb.it, notează că Spezia e favorită să îl transfere pe apărătorul român chiar în următoarele ore.

„Am luat-o razna cu toții? Transfer impresarul?”

La mai puțin de 24 de ore de la derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2, numele lui Adrian Rus a apărut și pe lista campioanei României. Gigi Becali era de acord să îl transfere pe fotbalistul în vârstă de 29 de ani, dar s-a lovit de pretențiile agentului, care a cerut 100.000 de euro.

„M-a sunat azi unul că cică mi-l aduce pe Adrian Rus. Și zice avocatul că vrea impresarul 100.000 și le-am zis că sunt nebuni și am închis telefonul.

Păi am luat-o razna cu toții? Transfer impresarul? Joacă el fotbal? În loc să zică mersi că clientul lui găsește echipă să joace, el zice că vrea 100.000. Păi, ce? E stăpân de sclavi?”, a declarat Gigi Becali, într-o conferință de presă organizată ad-hoc la Palatul din Aleea Alexandru.

1,50 este cota Betano pentru „ambele marchează" la FCSB - Csikszereda
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
