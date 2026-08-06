Unde au dispărut ofertele de transfer pentru Ștefan Baiaram? „L-am propus acum doi ani la Anderlecht!”

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După un sezon foarte bun alături de Universitatea Craiova, club alături de care a jucat în grupele cupelor europene, apoi a câștigat SuperLiga, Cupa României și Supercupa, Ștefan Baiaram (23 de ani) părea ca și plecat din Bănie. A început sezonul 2026 – 2027, iar tânărul este tot în echipa lui Filipe Coelho (45 de ani). Unde au dispărut ofertele de transfer pentru acesta?

Ce s-a întâmplat cu ofertele de transfer pentru Ștefan Baiaram: „Am avut 3 milioane pe el”

În ultimele sezoane din Superliga, Baiaram a fost un jucător cheie în angrenajul tuturor antrenorilor care s-au perindat pe la Universitatea Craiova, campioana din întrecerea internă. Încă de la finalul sezonului trecut, fanii ”Științei” se temeau că echipa lor ar putea să nu se mai bazeze pe serviciile acestui fotbalist de mare valoare.

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Deja a început sezonul 2026 – 2027, atât intern, cât și pe plan extern, iar . Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, fostul jucător de la Craiova, Mihăiță Pleșan (43 de ani), în prezent agent de jucători, a vorbit despre situația lui Baiaram. Deși cei doi nu mai colaborează, impresarul a făcut o serie de dezvăluiri importante.

„Ceea ce pot să spun este că eu întotdeauna l-am recomandat și, în continuare, cu mare drag, dacă pot să îl ajut, eu îl ajut. Nu contează dacă mai e sau nu cu mine. Îl știu de foarte mult timp, am fost doi ani împreună. Au fost niște oferte scrise care nu s-au realizat. Au fost dorințe, cerințe din partea clubului.

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Am avut un parteneriat bun. Nu am ce să reproșez. Fiecare are un moment în care poate că își dorește altceva. Nu sunt genul care lucrează cu cineva care își dorește altceva. Eu am nevoie de jucători care cred în ceea ce cred eu și care merg pe aceeași drum. În urmă cu un an, pe vremea asta, am avut o ofertă de 3 milioane de euro plus 1 milion bonus”, a spus Pleșan.

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Fostul impresar al lui Baiaram: „L-am propus la Anderlecht”

După un sezon în care a luat eventul cu Universitatea Craiova, la Anderlecht. S-a vorbit mult de această mutare. Mihăiță Pleșan dezvăluie, tot la FANATIK SUPERLIGA, că el l-a propus pe Baiaram la galonata echipă din Belgia încă din urmă cu două sezoane.

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„Eu l-am propus la Anderlecht acum doi ani de zile. Eu am o relație, nu bună, foarte bună cu Anderlecht. (n.r. În 2024?) Da, din 2024, 2025, ei, cei de la Anderlecht se tot uită după el. S-au uitat, au venit, l-au tot urmărit”, mai spune Pleșan. Întrebat dacă Baiaram s-ar apropia de o sumă de transfer de 5 – 6 milioane de euro, impresarul a spus: „Sigur, sigur. El e printre cei mai importanți jucători ca și cotă de piață din România. Dar nu vin ofertele”.

Mihăiță Pleșan a mai spus că, din rolul său de impresar, le-a mai adus celor de la Universitatea Craiova oferte pentru încă 3 – 4 jucători. „Eu le-am adus pentru încă 3-4 jucători oferte, pe lângă Baiaram, din iarnă încoace. Și acum au mai întrebat despre niște prețuri pentru jucători, pentru Mora. Pentru el negociem oferte din campionate bune”.

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Pleșan a mai spus și care sunt șansele să vândă în această perioadă un jucător din SuperLiga pe bani mulți. A dat un răspuns pozitiv: „Am o ofertă deja pentru un jucător din SuperLigă. S-ar putea, săptămâna viitoare, să fie un jucător care pleacă pe o sumă bună din România”.