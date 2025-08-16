Unde au fost construite turnurile ondulate, unice în lume. Țara se află aproape de România

Arhitecții au finalizat un proiect grandios care schimbă complet un oraș. Puțini oameni știu unde au fost construite, de fapt, turnurile ondulate, unice în lume. care s-a transformat datorită acestora se află aproape de România, la o distanță de circa 700 km.

Unde au fost construite turnurile ondulate, unice în lume

Locul unde au fost ridicate recent ondulate a început să fie în căutările oamenilor, pe Google. Au fost proiectate într-o capitală europeană, care are mari șanse să devină o destinație turistică importantă de acum înainte.

Națiunea care le ”adăpostește” se situează la distanță destul de mică de România. Proiectul spectaculos aparține studioului olandez JA Joubert Architecture, relatează . Arhitecții din această companie au muncit din greu pe un teren din Albania.

Concret, construcția care are o utilizare mixtă a fost ridicată pe malul lacului din capitala Tirana. Clădirile sunt inedite și schimbă complet fața orașului care până în momentul de față părea că a rămas în trecut.

În plus, turnurile ondulate, unice în lume, fac parte din complexul Lake Views. Acesta are o suprafață de 135.000 de metri pătrați și se întinde pe două amplasamente. De asemenea, experții transmit că include 1.150 de locuințe, alături de instituții publice și spații comerciale.

Turnurile ondulate, concepute pentru a atrage lumina

Turnurile ondulate din Tirane au fost realizate astfel încât să atragă toate privirile. Au fost ridicate având această formă unică care pare că se înclină și că se pliază cu pământul din mai multe puncte de vedere. Unul ar fi faptul că întreaga construcție atrage lumina soarelui.

Clădirile impunătoare limitează utilizarea „blocurilor repetitive”. Totodată, oferă priveliști nemaipomenite asupra peisajului înconjurător, mai ales că au fost ridicate pe malul lacului din capitala Albaniei.

„Prin crearea acestui profil ondulat și poziționarea atentă a fațadelor care se privesc reciproc, am reușit să deschidem priveliști din și prin proiect, generând un cartier mai modern, cu o identitate proprie.

Terasele late, cu jardiniere pentru apartamentele de la capăt, creează o vedere verde, care face ecou dealurilor și munților verzi din jurul Tiranei”, a declarat fondatorul studioului cu sediul în Rotterdam, Marc Joubert, mai arată sursa citată.

Cum arată turnurile ondulate

Turnurile ondulate sunt căptușite cu terase plantate în cascadă. Arhitecții au luat în calcul această idee spectaculoasă pentru a imita munții din apropiere. În aceeași notă, clădirile dispun de fațade vitrate flancate de terase proeminente.

Specialiștii au dezvăluit faptul că o grilă modulară a determinat dispunerea construcțiilor. Turnurile ondulate din Tirana au la nivelul solului o curte interioară „prietenoasă pentru pietoni”. Locuitorii se bucură de alei mărginite de verdeață.

Pe cel mai mare dintre cele două amplasamente din oraș se află patru turnuri. Ele se ridică deasupra unui volum sinuos de trei etaje care au numeroase spații comerciale. În plus, sus apartamentele urcă în formă de scară. În subteran a fost construită o parcare cu trei etaje.

În plus, pe celălalt amplasament, mai mic, se găsesc două turnuri așezate pe un volum în formă de S. Aici există un nivel comercial, la parter, care este înconjurat de spații verzi. Aceste locuri cu verdeață sunt accesibile tuturor locuitorilor din oraș.

Obiective turistice din Tirana

Tirana, capitala Albaniei, este o destinație turistică care nu este apreciată la adevărata sa valoare. Locul este vizitat de puține persoane, dar asta nu înseamnă că nu are potențial. Cei care aleg această regiune se bucură de numeroase atracții.

Unul dintre principalele obiective, pe lângă turnurile ondulate, este Albanian Night (n.r. Noaptea Albaneză). Concret, este vorba de un centru cultural și loc de divertisment care se găsește chiar lângă Piața Skanderbeg.

În fiecare seară călătorii au posibilitatea să se bucure de un spectacol de muzică și dans, în timp ce servesc cina. Piața Skandenberg, kilometrul zero al orașului, nu trebuit ratată de niciun călător. Catedrala Ortodoxă și faimoasa Piramidă a Tiranei, de pe vremea lui Enver Hoxha, sunt atracții inedite.

Et`hem Bey, a doua moschee ca mărime din Europa, după cea din Istanbul, trebuie neapărat să fie bifată. Turiștii care ajung în Tirana nu trebuie să treacă cu vederea cartierul Blloku, unde au parte de baruri, restaurante și cluburi de noapte.

Ponturi pentru o vacanță reușită în Albania

Albania nu este membră a Uniunii Europene, motiv pentru care agențiile de turism vin cu sfaturi utile. Pentru a avea parte de o vacanță reușită este important să te informezi în legătură cu tarifele de roaming practicate de operatorul de telefonie mobilă pentru această țară.

Pentru a vizita această țară nu este necesară viza. Pașaportul este opțional pentru că intrarea se poate realiza doar pe baza actului de identitate. E bine să aveți cash la îndemână, deși în multe locuri se acceptă plata cu cardul. Conversia la euro se face automat din aplicație.

Folosiți mijloacele de transport în comun și nu vă bazați pe indicațiile taximetriștilor. Șoferii vă pot induce în eroare tocmai pentru că vor să vă ia banii pe o cursă care ar putea să se facă mult mai ieftin cu autobuzul.