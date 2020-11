Unde au fost surprinși Oana și Viorel Lis în plină pandemie. Nu se feresc de virus

Viorel Lis este un împătimit al jocurile de noroc și nu a scăpat de acest viciu chiar dacă nu se mai poate deplasa la fel de ușor ca înainte. Fostul edil al Capitalei a fost surprins recent într-un cazino, acolo unde a fost însoțit chiar de soția sa, Oana.

Fostul primar nu a ținut cont că pandemia de coronavirus este în floare și a ieșit din casă pentru a juca puțin. Bărbatul în vârstă de 76 de ani recunoaște că nu mai joacă la fel de mult ca-n tinerețe, însă o parte din pensie tot merge către acest „microb” de care nu poate scăpa.

Se pare că Oana Lis nu are nimic împotrivă și chiar îi este aproape, mai ales că din cauza problemelor de sănătate nu se mai poate deplasa ușor. Aceste neplăceri nu l-au împiedicat pe Viorel Lis să uite de pasiunea sa pentru jocurile de noroc sau pentru pariurile sportive.

Viorel și Oana Lis, la păcănele în plină pandemie de coronavirus

Mai mult decât atât, fostul edil (1997 – 2000) mărturisea la un moment dat că a devenit mai cumpătat și nu investește o sumă uriașă. Viorel Lis și-a pierdut o mare parte din avere la jocurile de noroc, iar acum se bucură numai să meargă din când în când în sălile de joc.

Cancan.ro i-a surprins pe cei doi soți într-un cazino, acolo unde blondina l-a vegheat peste umăr pe Viorel Lis. Fostul edil s-a bucurat de câteva minute de relaxare și nu a zăbovit prea mult în sala de joc, semn că nu a avut parte de noroc. Vezi imaginile AICI!

Fostul edil al Capitalei nu poate sta prea departe de jocurile de noroc, mărturisind în trecut că uneori pensia sa merge către această „pasiune”. De când nu mai poate lucra Viorel Lis se uită la meci și pariază, având perioade în care chiar câștigă sume deloc neglijabile.

„Mă ține în viață faptul că joc zilnic la pariuri sportive. Neputând să mai muncesc, mă uit toată ziua la meciuri. Am câștigat marțea trecută 1.500 de lei la pariuri sportive, pe meciurile din preliminariile Euro 2020.

Am evitat surpriza Bulgaria – Kosova 2-3. Am avut și victoria României. Nu joc toate sporturile, ci doar fotbal, tenis, handbal și baschet. Prietena mea, Oana, îmi pune biletele”, declara Viorel Lis în urmă cu un an pentru libertatea.ro.

La momentul respectiv fostul politician era de părere că patronii de jocuri de noroc sunt de vină pentru câștigurile foarte mici. Acesta susținea că aparatele sunt programate în așa fel încât oamenii să iasă în pierdere, nu să plece acasă cu buzunarele pline.

