Unde au fost transferate și ce valoare uriașă au cele 2,5 milioane de acțiuni deținute de Mircea Lucescu la o companie din România

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În ultimele decenii, Mircea Lucescu a fost implicat la mai multe societăți comerciale din România. La sfârșitul anilor ’90, regretatul antrenor român cumpăra 2,48 de milioane de acțiuni la o importantă companie din țara noastră. La câteva luni după decesul tehnicianului, acțiunile deținute de acesta au fost transferate către alte persoane.

Unde au ajuns cele 2,5 milioane de acțiuni deținute de Mircea Lucescu la o importantă companie românească. Ce valoare au acestea

Cel mai titrat antrenor din istoria fotbalului românesc și unul dintre marii tehnicienii ai lumii, Mircea Lucescu, a murit pe data de 7 aprilie 2026, la vârsta de 80 de ani. În paralel cu activitatea din fotbal, Mircea Lucescu a fost și un investitor important la o serie de companii din țara noastră. Recent, un total de aproape 2,5 milioane de acțiuni, cumpărate de ”Il Luce” la sfârșitul anilor ’90, au intrat în contul comun a doi membrii importanți ai familiei.

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Firma romanească importantă la care Mircea Lucescu era acționar, cu 16,5% din capital, este Romradiatoare Brașov. Conform legislației, la câteva luni după decesul său, acțiunile de la firma din centrul țării au fost transferate. Un anunț în acest sens a venit de la Bursa de Valori București. Astfel, aflăm că acțiunile au ajuns în contul comun al .

Acest transfer financiar a implicat circa 2,48 milioane de acțiuni. Ele sunt evaluate la aproximativ 3,31 milioane de lei la prețul actual al pieței. Acesta reprezintă o operațiune standard de succesiune, conform prevederilor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), notează publicația de profil .

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În ceea ce privește suma pe care a trebuit să o plătească Mircea Lucescu pentru 16,5% din firma localizată în Ardeal, aceasta nu e publică în arhivele Bursei de Valori București. În perioada anilor 1990, titlurile companiilor industriale privatizate se cumpărau la prețuri nominale, sau de speculație. Erau foarte mici comparativ cu evaluările ulterioare, notează sursa citată.

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La ce firme din România a mai fost acționar Mircea Lucescu

sau a fost sau administrator în alte societăți comerciale din țara noastră. Printre ele: Brixiaserv SRL, Romsped Trans SRL, Servoil SRL, Societatea Italo Română SIR, Mess 93 Impex, Pitti Inter Trading, Lakeside View SRL, Compania Română de Asigurări Croma SA, SLD Partner SA și Neli Voyages SRL.

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În urmă cu doi ani, în 2024, marele antrenor intra oficial și în lumea vinurilor. Devenea atunci ambasador și investitor minoritar la Purcari. De notat că ”Il Luce” era și în posesia pachetului majoritar (60% din acțiuni) la Lake Tower SRL. E vorba de o companie care se ocupă de dezvoltarea și vânzarea de proiecte imobiliare de anvergură. Vorbim aici de ansamblurile Lake House 1 și Lake House 2 din zona Lacul Morii.

Ce avere uriașă a lăsat în urmă Mircea Lucescu

Legendarul Mircea Lucescu a lăsat rudelor sale o avere impresionantă. Aceasta a fost construită în peste cinci decenii de activitate în ”sportul rege”. Acestor venituri li s-au mai adăugat cele provenite din investiții realizate în mediul de afaceri. Familia sa nu a făcut publică valoarea exactă a patrimoniului, dar estimările indică faptul că fostul selecționer a acumulat active de ordinul zecilor de milioane de euro.

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30 – 40 de milioane de euro ar fi fost averea lui Mircea Lucescu

În paralel cu afacerile prospere, marele tehnician a încasat de-a lungul carierei salarii impresionante, de la cluburi precum Șahtior Donețk, Galatasaray, Beșiktaș, Zenit Sankt Petersburg și Dinamo Kiev. În perioada lungă în care a lucrat în Ucraina, a fost unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din Europa de Est.