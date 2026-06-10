Unde au fugit campionii Universității Craiova după event! Destinațiile exotice alese de vedetele lui Filipe Coelho

CE TREBUIE SĂ ȘTII Santorini, Marbella, Creta și Roma, pe lista campionilor din Bănie

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După sezonul istoric în care au adus titlul și Cupa României în Bănie, jucătorii Universității Craiova au profitat de puținele zile libere pentru a-și încărca bateriile înaintea unei noi stagiuni care se anunță infernală, cu provocări în SuperLiga și Liga Campionilor. Dacă o parte dintre fotbaliști au fost nevoiți să răspundă convocărilor la echipele naționale, alții au ales destinații spectaculoase pentru vacanțele de vară, de la Grecia și Italia până la Turcia sau Spania.

Santorini, Marbella, Creta și Roma, pe lista campionilor din Bănie

Campionii României au ales destinații dintre cele mai diverse pentru perioada de relaxare de după câștigarea eventului. Portarul Laurențiu Popescu a ales o vacanță în familie. Goalkeeper-ul campioanei României s-a relaxat în Turcia alături de soția sa, Alexandra, și de fiul lor, profitând de câteva zile de liniște înaintea revenirii la pregătiri.

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Mihnea Rădulescu și partenera sa au optat pentru una dintre cele mai spectaculoase destinații turistice din Europa, Santorini, insula grecească renumită pentru peisajele sale impresionante și apusurile spectaculoase.

La rândul său, Luca Băsceanu a preferat soarele Spaniei. Tânărul fotbalist al Universității Craiova a publicat imagini din Marbella, una dintre cele mai exclusiviste stațiuni de pe Costa del Sol, unde s-a bucurat de plajă și de complexele turistice luxoase din zonă.

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Samuel Teles a profitat de zilele libere într-o destinație cu aer mediteranean, unde s-a bucurat de liniște și de timpul petrecut alături de familie, departe de agitația sezonului recent încheiat. Totuși, fundașul Universității Craiova nu a neglijat pregătirea fizică nici în vacanță, publicând pe rețelele de socializare mai multe imagini din sala de fitness, semn că a rămas conectat la rigorile vieții de sportiv chiar și în perioada de relaxare.

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După convocările la naționale au urmat vacanțele în Grecia și Italia

Nu toți jucătorii Universității Craiova au avut parte de o vacanță lungă. imediat după încheierea sezonului.

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Carlos Mora a plecat în Statele Unite împreună cu reprezentativa statului Costa Rica, Anzor Mekvabishvili a răspuns convocării naționalei Georgiei, iar Oleksandr Romanchuk a bifat prima selecție la reprezentativa Ucrainei. Sub comanda lui Gheorghe Hagi, la echipa națională a României au ajuns Vladimir Screciu, Ștefan Baiaram, Tudor Băluță, Alexandru Cicâldău, David Matei și Adrian Rus.

După încheierea acțiunilor internaționale, Vladimir Screciu și-a făcut bagajele și a plecat în Creta alături de partenera sa. Tot în celebra insulă grecească și-a petrecut vacanța și Steven Nsimba, care a publicat mai multe imagini de pe plajele și străzile orașului.

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Ștefan Baiaram, , a ales o escapadă în Italia. Atacantul Universității Craiova a petrecut câteva zile la Roma, unde s-a fotografiat în mai multe locuri emblematice ale capitalei italiene, inclusiv în celebra Piazza del Popolo.

Filipe Coelho, vacanță în Portugalia alături de familie

Nu doar jucătorii au profitat de zilele libere. După câștigarea eventului, antrenorul Filipe Coelho a ales să revină acasă, în Portugalia, pentru a petrece timp alături de familie. După ultimul fluier din sezonul tocmai încheiat, antrenorul „leilor” a explicat care sunt dorințele sale pentru următoarea vacanță.

„Am avut multe momente frumoase aici la Craiova. Merg în Portugalia să petrec timp cu familia, nu e ușor să lucrezi în străinătate. Mă duc să-mi umplu inima cu dragostea copiilor mei și să le ofer la rândul meu iubire“, a spus Filipe Coelho.

Neustift im Stubaital, destinația aleasă de Universitatea Craiova pentru al șaselea cantonament consecutiv

Oficialii Universității Craiova au anunțat că echipa va reveni în localitatea austriacă Neustift im Stubaital, loc devenit o adevărată tradiție pentru formația din Bănie. Va fi al șaselea stagiu de pregătire desfășurat aici de gruparea alb-albastră.

Stațiunea din Austria este una cu renume în fotbalul european. De-a lungul timpului, aici s-au pregătit echipe importante precum Ajax Amsterdam, Eintracht Frankfurt, VfB Stuttgart, Legia Varșovia sau Genoa. Tot la Neustift im Stubaital și-au organizat cantonamente și echipe naționale de prestigiu, printre care România, Franța și Spania, ibericii alegând această locație înaintea triumfului de la EURO 2008.

Conform programului anunțat de club, jucătorii Universității Craiova se vor reuni pe 14 iunie, în Bănie, pentru vizita medicală și primele antrenamente ale verii. Plecarea în Austria este programată pentru 20 iunie, iar revenirea în România va avea loc pe 30 iunie.

Pe durata cantonamentului, delegația campioanei României va fi cazată la Wellness & Relax Hotel Milderer Hof, locație folosită și în anii precedenți de formația olteană. Clubul a precizat, totodată, că programul meciurilor amicale din Austria va fi anunțat într-o perioadă următoare, după definitivarea adversarilor și a datelor de disputare.

Programul verii pentru Universitatea Craiova:

14 iunie – reunirea lotului la Craiova;

20 iunie – plecarea în cantonamentul din Austria;

30 iunie – revenirea în Bănie.